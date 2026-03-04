Wien Simmering: Verunfalltes Fiakerpferd eingeschläfert

Wien (OTS) -

Ein Augenzeuge meldete dem VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN, dass heute um 11:30 bei der Haidestraße in Wien Simmering ein Fiakerpferd zusammengebrochen auf der Straße lag. Einige Fiakerfahrer:innen versuchten wiederholt, das Pferd wieder aufzurichten, was ihnen aber laut dem Augenzeugen nicht gelang.

Laut einer weiteren Augenzeugin, die erst später zum Unfallort kam, lag das Pferd über einen längeren Zeitraum regungslos, ohne die Nüstern zu bewegen, auf dem Boden. Mittlerweile hat sich bestätigt, dass das Pferd noch vor Ort eingeschläfert wurde.

VGT-Obperson-Stellvertreter Georg Prinz zeigt sich betroffen: