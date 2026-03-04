  • 04.03.2026, 16:04:03
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  • OTS0159

Wien Simmering: Verunfalltes Fiakerpferd eingeschläfert

VGT fordert erneut ein Ende der Fiakerei in Wien, die Gefahr für Tier und Mensch bedeutet

Dieser Fall beweist einmal mehr: Eine Stadt ist kein Ort für Pferde, es ist zu gefährlich, zu laut, zu stressig. Pferdekutschen in Städten sind ein rigoroses Festhalten an einer längst veralteten Tradition zum Leidwesen der Tiere.Wir fordern Tierschutzstadtrat Czernohorszky von der SPÖ dazu auf, seinem Titel gerecht zu werden und sich für ein Ende der Fiaker in Wien einzusetzen. Jeder Unfall mit Pferden ist einer zu viel!

Georg Prinz

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Wien (OTS) - 

Ein Augenzeuge meldete dem VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN, dass heute um 11:30 bei der Haidestraße in Wien Simmering ein Fiakerpferd zusammengebrochen auf der Straße lag. Einige Fiakerfahrer:innen versuchten wiederholt, das Pferd wieder aufzurichten, was ihnen aber laut dem Augenzeugen nicht gelang.

Laut einer weiteren Augenzeugin, die erst später zum Unfallort kam, lag das Pferd über einen längeren Zeitraum regungslos, ohne die Nüstern zu bewegen, auf dem Boden. Mittlerweile hat sich bestätigt, dass das Pferd noch vor Ort eingeschläfert wurde.

VGT-Obperson-Stellvertreter Georg Prinz zeigt sich betroffen:

„Dieser Fall beweist einmal mehr: Eine Stadt ist kein Ort für Pferde, es ist zu gefährlich, zu laut, zu stressig. Pferdekutschen in Städten sind ein rigoroses Festhalten an einer längst veralteten Tradition zum Leidwesen der Tiere.Wir fordern Tierschutzstadtrat Czernohorszky von der SPÖ dazu auf, seinem Titel gerecht zu werden und sich für ein Ende der Fiaker in Wien einzusetzen. Jeder Unfall mit Pferden ist einer zu viel!“

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Georg Prinz
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E-Mail: [email protected]
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