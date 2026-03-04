NEOS begrüßen „Made in Europe“-Pläne der EU-Kommission

Brüssel/Wien (OTS) -

„Wir dürfen nicht zulassen, dass es andere Länder in der Hand haben, wann bei uns das Licht ausgeht, weil sie etwa von heute auf morgen unsere Solaranlagen einfach abdrehen können. Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass Europa unabhängiger wird, endlich mehr auf die eigene Industrie setzt und diese auch stärkt. Der nun notwendige Vorstoß der EU-Kommission, europäische Unternehmen und damit auch österreichische Traditionsbetriebe zu stärken, ist ausdrücklich zu begrüßen“, betont NEOS-EU-Abgeordnete Anna Stürgkh in Bezug auf die am Mittwoch präsentierten „Made in Europe“-Pläne der Kommission.

„Gerade in Zeiten geopolitischer Spannungen müssen wir als Europa geschlossen auftreten und unsere eigenen Interessen in den Vordergrund stellen. Denn wenn große Wirtschaftsmächte wie die USA und China immer mehr auf das Gegeneinander setzen und den globalen Handel gezielt als kriegerisches Mittel instrumentalisieren, dürfen wir nicht tatenlos zusehen und uns auf andere Länder verlassen“, führt Stürgkh weiter aus.

Umso wichtiger sei es nun, die Eigenständigkeit der EU in den Fokus zu rücken und die europäische Industrie nachhaltig zu stärken, Freihandelsabkommen mit neuen Partnern zu schließen und bestehende Partnerschaften in Europa auszubauen und zu stärken. So könne man auch in Zukunft den Export von österreichischen Qualitätsprodukten sicherstellen, ergänzt NEOS-Wirtschaftssprecher Markus Hofer.

Trotzdem dürfe man auch nicht auf Europas Partner in der Welt vergessen. „Die Zusammenarbeit mit ihnen bietet auch weiterhin eine große Chance für uns. Gemeinsam können wir Europas Industrie wieder voranbringen“, führt Hofer mit Blick auf das Mercosur-Abkommen aus.