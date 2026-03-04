  • 04.03.2026, 14:27:03
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Service Award 2026: Helvetia zum 10. Mal »herausragend«

Helvetia punktet zum 10. Mal beim FONDS professionell Service Award in der Kategorie Service-Qualität.

Den Service Award 2026 nahmen Heinrich Plametzberger (Leiter Aktuariat und Produktmanagement Leben) und Alexander Neubauer (Leiter Partnervertrieb) beim FONDS professionell Kongress in Wien entgegen.

»Mit über 240 Fonds bieten wir die größte Auswahl am österreichischen Markt – und damit hohe Flexibilität für individuelle Vorsorgelösungen«

Heinrich Plametzberger

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Wien (OTS) - 

Helvetia wurde bei den FONDS professionell Service Awards 2026 erneut ausgezeichnet und in der Kategorie »Service-Qualität der Versicherer« mit »herausragend« prämiert. Damit erhält Helvetia Österreich den renommierten Branchenpreis bereits zum zehnten Mal.

Die Auszeichnung basiert auf einer Leserbefragung von FONDS professionell unter Berater:innen und Finanzprofis. Mit über 2.000 Bewertungen misst der Service Award, wie Vertriebspartner:innen die Servicequalität im täglichen Geschäft erleben – also vor allem Betreuung, Prozesse, Tools und Zusammenarbeit. Die wiederholte Prämierung bestätigt Helvetia als verlässliche Partnerin für Vertrieb und Beratung. »Mit über 240 Fonds bieten wir die größte Auswahl am österreichischen Markt – und damit hohe Flexibilität für individuelle Vorsorgelösungen«, sagt Heinrich Plametzberger, Leiter Aktuariat und Produktmanagement Leben von Helvetia Österreich. »Unsere Fondspalette entwickeln wir laufend weiter, um Qualität und Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. Gleichzeitig stärken wir unsere Position mit innovativen Konzepten, fundierter Beratung und einem klaren Fokus auf langfristige Vorsorge.«

Fokus auf Service und digitale Vertriebsunterstützung

Entscheidend für den Erfolg ist die konsequente Ausrichtung an Servicequalität. »Im vergangenen Jahr lag unser Fokus klar auf der Weiterentwicklung digitaler Vertriebsprozesse«, erklärt Alexander Neubauer, Leiter Partnervertrieb von Helvetia Österreich. »Mit dem Ausbau von TIM als integriertem Arbeitstool, der digitalen Unterschrift und dem 360-Grad-Kundenprofil konnten wir Abläufe deutlich vereinfachen und transparenter gestalten. Ziel ist es, administrative Komplexität zu reduzieren und unseren Vertriebspartner:innen mehr Zeit für Beratung und Abschluss zu ermöglichen.«

Auch auf Kundenseite baut Helvetia ihre digitalen Services weiter aus – etwa mit digitalen Vertrags- und Bestandsdokumenten über das Portal myDocs oder dem QR-Code auf den Helvetia-Polizzen, der direkten Zugang zu Vertragsinformationen ermöglicht.

Die Auszeichnung wurde im Rahmen des FONDS professionell Kongresses am 4. März 2026 im Congress Center der Messe Wien überreicht.

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website www.helvetia.at.

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