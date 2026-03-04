SPÖ-Delegation an Peter Kaiser: „Danke für deinen Einsatz für Europa!“

Wien (OTS) -

Nach 13 Jahren Amtszeit legt Peter Kaiser heute sein Mandat im Ausschuss der Regionen nieder. Die SPÖ-Europaabgeordneten Andreas Schieder, Evelyn Regner, Günther Sidl, Elisabeth Grossmann und Hannes Heide gratulieren zu einer erfolgreichen Amtszeit: „Der Ausschuss der Regionen ist eine bedeutende Brücke zwischen den Bundesländern in Österreich und der politischen Bühne in Brüssel. Die Aufgabe in diesem Gremium ist eine zentrale, da man viel wichtige Übersetzungsarbeit leisten kann, um Brüssel ein Stück näher an die Regionen Europas heranzutragen und die Erfolgsgeschichte der EU vor Ort zu erzählen. Gleichzeitig ist die Stimme der Bundesländer essenziell für eine starke EU. Peter Kaiser ist ein glühender Europäer und hat diese Aufgabe sehr ernst genommen und nicht nur mit Präsenz in Brüssel geglänzt, sondern auch große Fußspuren auf europäischer Ebene hinterlassen. Eines seiner wichtigsten Anliegen war, sich für den direkten Zugang zu EU-Förderungen und gegen eine Zentralisierung der Mittelvergabe auf Bundesebene einzusetzen. Es war uns eine Freude mit dir gemeinsam für ein sozialeres Europa zu kämpfen. Danke für deinen Einsatz für Europa, lieber Peter!“ **** (Schluss) ff