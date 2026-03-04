Wien (OTS) -

Herz-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen (KRM – KARDIO, RENAL, METABOLISCH) stehen in engem Zusammenhang. Sie teilen gemeinsame Risikofaktoren und sind über eine bidirektionale Pathophysiologie eng miteinander verknüpft. Diese komplexen Wechselwirkungen stellen das Gesundheitssystem vor große sozioökonomische Herausforderungen – und eröffnen zugleich Chancen für innovative Versorgungsmodelle.

Prim. Priv.-Doz. Dr. Johannes Kovarik, PhD, stv. Ärztlicher Direktor, Abteilungsvorstand Innere Medizin Franziskus Spital Wien-Landstraße, präsentiert im Rahmen des PRAEVENIRE Vorreiter-Events ein zukunftsweisendes, innovatives Versorgungskonzept, das Patient:innenpfade strukturierter und effizienter gestaltet. Gleichzeitig stärkt es den extramuralen Bereich und trägt zur Entlastung des intramuralen Sektors bei. Die Versorgung erfolgt evidenzbasiert, leitlinienkonform und holistisch, unter optimaler Nutzung bestehender Ressourcen und steht im Einklang mit den Empfehlungen internationaler, europäischer und österreichischer Fachgesellschaften.

Dieses KRM-Versorgungskonzept wird im Franziskus Spital Wien-Landstraße (gemeinnütziges Ordensspital) umgesetzt, dient als Vorreitermodell und setzt Impulse für andere Einrichtungen in allen österreichischen Bundesländern.

Strukturierte Patient:innenpfade bei Herz-Nieren-Stoffwechsel-Erkrankungen

Datum: 26.03.2026, 09:30 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Franziskus Spital

Landstraßer Hauptstraße 4a

1030 Wien