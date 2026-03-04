- 04.03.2026, 12:21:33
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Strukturierte Patient:innenpfade bei Herz-Nieren-Stoffwechsel-Erkrankungen
Pilotprojekt für ein leistungsfähiges Gesundheitssystem
Herz-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen (KRM – KARDIO, RENAL, METABOLISCH) stehen in engem Zusammenhang. Sie teilen gemeinsame Risikofaktoren und sind über eine bidirektionale Pathophysiologie eng miteinander verknüpft. Diese komplexen Wechselwirkungen stellen das Gesundheitssystem vor große sozioökonomische Herausforderungen – und eröffnen zugleich Chancen für innovative Versorgungsmodelle.
Prim. Priv.-Doz. Dr. Johannes Kovarik, PhD, stv. Ärztlicher Direktor, Abteilungsvorstand Innere Medizin Franziskus Spital Wien-Landstraße, präsentiert im Rahmen des PRAEVENIRE Vorreiter-Events ein zukunftsweisendes, innovatives Versorgungskonzept, das Patient:innenpfade strukturierter und effizienter gestaltet. Gleichzeitig stärkt es den extramuralen Bereich und trägt zur Entlastung des intramuralen Sektors bei. Die Versorgung erfolgt evidenzbasiert, leitlinienkonform und holistisch, unter optimaler Nutzung bestehender Ressourcen und steht im Einklang mit den Empfehlungen internationaler, europäischer und österreichischer Fachgesellschaften.
Dieses KRM-Versorgungskonzept wird im Franziskus Spital Wien-Landstraße (gemeinnütziges Ordensspital) umgesetzt, dient als Vorreitermodell und setzt Impulse für andere Einrichtungen in allen österreichischen Bundesländern.
Strukturierte Patient:innenpfade bei Herz-Nieren-Stoffwechsel-Erkrankungen
Datum: 26.03.2026, 09:30 Uhr
Art: Konferenzen und Tagungen
Ort: Franziskus Spital
Landstraßer Hauptstraße 4a
1030 Wien
Anmeldung
Rückfragen & Kontakt
PRAEVENIRE - Gesellschaft zur Optimierung der solidarischen
Gesundheitsversorgung
Erika Stickl
Telefon: +43/664/359 13 42
E-Mail: [email protected]
Website: https://praevenire.at/
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