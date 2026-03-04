Zukunft im Fokus: FH Salzburg erweitert und modernisiert Studienangebot

Salzburg/Puch-Urstein/Kuchl (OTS) -

Die FH Salzburg erweitert ihr Portfolio ab Herbst 2026 um drei Studiengänge: die Bachelorstudiengänge „Elementarpädagogik“ und „Green Engineering“ sowie den Maststudiengang „Retail & Technology“. Weiters werden bestehende Studiengänge modernisiert und angepasst: Dazu zählen der Bachelor- und Masterstudiengang „Code and Interactive Systems“, der Masterstudiengang „IT-Management & Consulting“ sowie der Bachelorstudiengang „Unternehmensführung & Entrepreneurship“.

FH-Rektor Dominik Engel betont den Mehrwert der neuen Angebote für zukünftige Studierende: „Wir gehen mit der Zeit und agieren flexibel. So spiegeln unsere aktualisierten und neuen Studiengänge wider, wie dynamisch sich die Arbeitswelt und die Lebensrealität verändern. Wir setzen die Zukunft in den Fokus, von Elementarpädagogik über nachhaltige Technologien und Künstliche Intelligenz bis hin zu digitalem Business. Unsere Studiengänge bereiten die Studierenden optimal auf ihren Berufseinstieg vor.“

Bachelor Elementarpädagogik*

Die FH Salzburg ist eine von drei Fachhochschulen in Österreich, die ab Herbst 2026 das Bachelorstudium Elementarpädagogik* anbieten wird. Mit dem Ausbau auf Hochschulniveau setzt sich die FH Salzburg für die Professionalisierung und Attraktivierung des Berufsfeldes ein. Der neue Bachelor bietet insbesondere Maturant*innen und Quereinsteiger*innen die Möglichkeit, eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung mit hohem Praxisbezug zu absolvieren. Die Absolvent*innen werden damit bestmöglich auf den vielfältigen Arbeitsmarkt in frühkindlichen Bildungseinrichtungen vorbereitet.

Das Bachelorstudium Elementarpädagogik* am Department Angewandte Sozialwissenschaften basiert auf dem bereits in einem Pilotprojekt erprobten Curriculum der Hochschule Campus Wien. Die FH Salzburg setzt im Studium neben den bewährten Inhalten auf drei Schwerpunkte: Bindungs- und Beziehungsgestaltung, die Verknüpfung von Elementarpädagogik und Sozialer Arbeit sowie eine forschend-entdeckende, nachhaltigkeitsorientierte frühkindliche MINT-Bildung.

Bachelor „Green Engineering – Nachhaltige Verfahrenstechnik & Kreislaufwirtschaft“*

Der neue berufsbegleitende Studiengang „Green Engineering – Nachhaltige Verfahrenstechnik und Kreislaufwirtschaft“* am Campus Kuchl verbindet ingenieurwissenschaftliche Grundlagen, betriebswirtschaftliches Know-how und ökologische Kompetenzen. Nachhaltigkeit ist dabei nicht nur ein Thema, sondern der Kern des Studiums.

Ab dem zweiten Studienjahr können sich die Studierenden auf eine von zwei Vertiefungen fokussieren: entweder auf Nachhaltige Verfahrenstechnik - und damit auf die Gestaltung nachhaltiger Produkte und Prozesse - oder auf Kreislaufwirtschaft, um im Bereich des Wirtschaftsingenieurwesens Geschäftsabläufe nachhaltiger zu gestalten.

Der Bachelorstudiengang richtet sich an alle, die technische Innovationen mit ökologischer und gesellschaftlicher Verantwortung verbinden möchten. Dank enger Kooperationen mit Unternehmen ist das Studium ideal für Berufstätige, die sich weiterentwickeln und gleichzeitig ihren Beitrag zur nachhaltigen Transformation leisten wollen.

Master „Retail & Technology“

Das berufsbegleitende Masterstudium Retail & Technology an der FH Salzburg vermittelt praxisnahe Kompetenzen für eine Karriere an der Schnittstelle von Wirtschaft, Technologie und Digitalisierung und bereitet gezielt auf die Anforderungen eines modernen Handelsumfelds vor.

Die Studierenden erwerben umfassende digitale Kompetenzen für den Handel. Sie erhalten fundiertes Wissen in den Bereichen Betriebswirtschaft, Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit und beschäftigen sich mit digitaler Transformation, KI, nachhaltigen Geschäftsmodellen sowie neuen Berufsfeldern im Smart Retail. Diese Kombination bereitet die Absolvent*innen gezielt auf Schlüsselrollen im modernen Handel vor, an der Schnittstelle von Technik, Kund*innenerlebnis und Wirtschaftlichkeit.

Der Studiengang richtet sich an Personen mit wirtschaftlichem oder technischem Hintergrund, die ihre Kompetenzen erweitern und eine interdisziplinäre Perspektive einnehmen möchten.

Bachelor und Master „Code and Interactive Systems“*

Mit dem neuen Namen „Code and Interactive Systems“ startet der bisherige Studiengang „MultiMediaTechnology“ in eine neue Phase. Die Umbenennung steht für eine umfassende Neuausrichtung: Curriculum und Profil wurden konsequent weiterentwickelt, um den Anforderungen moderner Softwareentwicklung im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz gerecht zu werden. Der Name verbindet professionelle Programmierkompetenz und algorithmisches Denken mit der Entwicklung skalierbarer, benutzerzentrierter Systeme.

Moderne Entwickler*innen orchestrieren KI-gestützte Werkzeuge, gestalten digitale Lösungen und übernehmen Verantwortung für Qualität und Nutzer*innenerlebnis. Code entsteht schneller denn je, doch nachhaltiger Mehrwert entsteht nur durch durchdacht konzipierte, skalierbare Software mit klarer Architektur. Studierende lernen praxisnah, Webseiten, Apps, KI-Anwendungen und Games zu entwickeln und technische Exzellenz mit kreativer Gestaltung zu verbinden.

Damit positioniert sich der Studiengang als zukunftsfähige Ausbildung für die digitale Wirtschaft mit klarem Profil in professioneller Softwareentwicklung und interaktiven Technologien.

Master „IT-Management & Consulting“

Der Masterstudiengang IT-Management & Consulting qualifiziert Studierende dafür, digitale Technologien strategisch zu gestalten und Unternehmen erfolgreich durch Transformationsprozesse zu führen. Er verbindet IT-Know-how mit Managementkompetenz und bereitet gezielt auf verantwortungsvolle Rollen an der Schnittstelle von Technologie, Business und Beratung vor.

Der weiterentwickelte Masterstudiengang (bisher Business Informatics) richtet sich an alle, die IT-Systeme nicht nur technisch verstehen, sondern sie strategisch steuern und wirksam in Organisationen implementieren wollen. Das berufskompatible Format ist gut mit einer Teilzeitbeschäftigung vereinbar. Die Absolvent*innen bewegen sich an der Schnittstelle zwischen IT, Management und Consulting und übernehmen beispielsweise Rollen als IT-Consultant, Digital Transformation Manager, Product Owner oder IT-Projektleiter*in.

Unternehmensführung & Entrepreneurship* studieren

Erfolgreich führen, unternehmerisch denken: Der Bachelorstudiengang „KMU Management und Unternehmertum“ an der FH Salzburg entwickelt sich weiter. Auf Basis der Erfahrungen der vergangenen Jahre rückt er praxisorientierte Unternehmensführung und unternehmerisches Denken noch stärker in den Mittelpunkt. Strategie, Digitalisierung und innovative Führungskompetenzen gewinnen dabei an Bedeutung, besonders mit Blick auf kleine und mittlere Unternehmen sowie Unternehmensgründungen.

Perspektivisch soll sich diese Weiterentwicklung auch im Namen des Studiengangs widerspiegeln – mit der Bezeichnung „Unternehmensführung und Entrepreneurship“.

Infos aus erster Hand beim Open House

Am Samstag, 21. März 2026 öffnet die FH Salzburg ihre Türen für alle Studieninteressierten. Von 9 bis 16 Uhr gibt es am Campus Urstein und Campus Kuchl die Möglichkeit, das Studienangebot näher kennenzulernen. Präsentationen, Schnuppervorlesungen, persönliche Beratung und Hausführungen sowie eine Master-Lounge sind Teil des umfangreichen Programms beim Tag der offenen Tür.

*vorbehaltlich Genehmigung durch die verantwortlichen Gremien.