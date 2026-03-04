  • 04.03.2026, 11:31:37
  • /
  • OTS0103

PRO-GE: Wertschöpfung in Europa halten, Industriearbeitsplätze sichern

Treffen von Industriegewerkschaften aus Österreich und Nachbarländern in Wien – Forderung nach Stärkung des EU-Binnenmarktes für und durch die Beschäftigten

Wien (OTS) - 

Jedes Jahr treffen sich die Mitglieder der Wiener Memorandum-Gruppe zum industriepolitischen Austausch. Heuer versammelten sich die Spitzen von Gewerkschaften aus Österreich (PRO-GE), Deutschland (IG Metall Bayern), der Slowakei (OZ KOVO), Slowenien (SKEI), Ungarn (VASAS) und der Tschechischen Republik (OS KOVO) Dienstag und Mittwoch in Wien. PRO-GE Bundesvorsitzender Reinhold Binder betonte in seiner Eröffnungsrede des 27. Treffens der Memorandum-Gruppe: "Gewerkschaften sind dann erfolgreich, wenn sie grenzüberschreitend zusammenarbeiten.“ Gerade in Zeiten globaler Krisen und den damit verbundenen wirtschaftlichen Unsicherheiten geraten Arbeitnehmer:innenrechte unter Druck. Dies zeige sich auch innerhalb der EU, wo die Gefahr drohe, dass unter dem Deckmantel des Bürokratieabbaus arbeitsrechtliche Vorgaben ausgehöhlt werden. „Wir sind für einen starken europäischen Binnenmarkt. Aber dieser Binnenmarkt darf nicht nur den Unternehmen dienen, sondern muss auch für die Beschäftigten von Vorteil sein“, unterstrich Binder.

Die Industrie in den Ländern der Wiener Memorandum-Gruppe befindet sich derzeit in einer besonders schwierigen Situation. Das liegt zum einen an der großen Bedeutung der Auto(zuliefer)industrie sowie dem relativ hohen Anteil an energieintensiven Industrien. Die Gewerkschaften fordern deshalb die Europäische Kommission und die nationalen Regierungen in einer gemeinsamen Erklärung auf, sich auf die Stärkung des EU-Binnenmarktes zu konzentrieren. Im Zentrum sollte dabei die Versorgungssicherheit mit strategisch wichtigen Gütern stehen. Mit einer „Made in Europe“-Strategie, die einen Mindestanteil an lokaler Wertschöpfung vorschreibt, solle der Produktionsstandort unterstützt werden. Dabei müsse auf die Einhaltung von Arbeitnehmer:innenrechte sowie den Erhalt qualitativ hochwertiger Arbeitsplätze geachtet werden.

Es brauche aber nicht nur produktionsseitige Maßnahmen, sondern auch die Nachfrage im Binnenmarkt müsse gestärkt werden. Um das Lohngefälle zwischen den Ländern der Memorandum Gruppe zu verringern, sei die Umsetzung der EU-Mindestlohnrichtlinie mit der Stärkung der Branchenkollektivverträge ein wichtiges Ziel. Darüber hinaus müssen Arbeitnehmer:innenrechte und Arbeitsplätze im Zuge von Betriebsfusionen und Umstrukturierungen geschützt werden. Für die Gewerkschaften ist ein sozial gerechter Strukturwandel im Zuge der grünen und digitalen Wende von größter Bedeutung. Sie fordern deshalb auch eine stärkere institutionelle Einbindung der Sozialpartner auf EU-Ebene.

Rückfragen & Kontakt

PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit
Mathias Beer
Telefon: 0664 6145 920
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund

Rückfragen & Kontakt

PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit
Mathias Beer
Telefon: 0664 6145 920
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright