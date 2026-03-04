Discover your Danube: Österreich, Deutschland und Ungarn starten gemeinsame internationale touristische Donauoffensive

Wien (OTS) -

Stärkung der Donau als internationale touristische Marke: Mit „Discover your Danube“ haben die Österreich Werbung, Visit Hungary und die Deutsche Zentrale für Tourismus gemeinsam mit den Tourismusorganisationen Bayerns, Baden-Württembergs, Oberösterreichs und Niederösterreichs eine neue, länderübergreifende Initiative zur internationalen Positionierung des Donauraums gestartet. Das gemeinsame Projekt wurde heute im Rahmen der ITB 2026 in Berlin offiziell präsentiert und von den Partnerorganisationen unterzeichnet.

Die Initiative wird gemeinsam von den beteiligten Tourismusorganisationen finanziert und durch das des European Travel Commission (ETC) Co-Op Programme 2026 unterstützt und von der der Europäischen Union kofinanziert. Ziel ist es, Europas bedeutendste Kultur- und Naturader als zusammenhängenden Erlebnisraum international stärker sichtbar zu machen – jenseits nationaler Grenzen und mit einer stärkeren Betonung auf individuelle, ganzjährig erlebbare Reiseformen. „Discover your Danube“ verbindet Natur, Kultur, Kulinarik und lokale Lebenswelten zu einem zeitgemäßen europäischen Reiseversprechen.

„Discover your Danube unterstreicht den Mehrwert der europäischen Zusammenarbeit bei der Gestaltung spannender grenzüberschreitender Reisegeschichten. Durch die Zusammenarbeit von Österreich, Deutschland und Ungarn entlang der Donau präsentiert die Initiative Europa als nahtloses Kultur- und Naturerlebnis. Diese Kampagne reagiert auf die sich wandelnden Erwartungen von Fernreisenden und trägt gleichzeitig zu einer nachhaltigeren und ausgewogeneren Tourismusentwicklung in allen Regionen bei“, sagt Eduardo Santander, CEO der European Travel Commission.

Eine gemeinsame Marke für ein starkes europäisches Narrativ

Mit „Discover your Danube“ wurde eine weitere gemeinsame touristische Dachmarke für den Donauraum in Deutschland, Österreich und Ungarn etabliert. Die Donau wird dabei nicht als lineare Route, sondern als europäischer Lebens- und Erlebnisraum erzählt, der sich individuell, abschnittsweise und ganzjährig entdecken lässt – vom Natur- und Aktivurlaub über Kultur- und Städteerlebnisse bis hin zu Kulinarik und regionaler Identität.

„Die Donau zählt zu den stärksten touristischen Marken Europas. Mit Discover your Danube haben wir ein gemeinsames Narrativ geschaffen, das den europäischen Gedanken erlebbar macht und internationale Gäste zu authentischen, verantwortungsvollen Reiseerlebnissen inspiriert“, sagt Astrid Steharnig-Staudinger, CEO der Österreich Werbung.

Internationale Märkte und neue Wertschöpfungspotenziale

Die Initiative richtet sich gezielt an internationale, qualitätsorientierte Reisende aus ausgewählten Fernmärkten sowie aus den potenzialstärksten europäischen Märkten. Angesprochen werden Gäste, die nach individuellen, authentischen, sogenannten „Once-in-a-Lifetime“-Erlebnissen suchen und Europa abseits klassischer Routen entdecken möchten.

„Die Donau verbindet unterschiedliche Kulturlandschaften mit ihrer ganz eigenen Identität. Diese unter einem gemeinsamen Dach zu präsentieren öffnet für alle Beteiligten zusätzlichen Chancen auf den globalen touristischen Märkten und stärkt unsere Position im internationalen Wettbewerb. Mit der Initiative Discover your Danube positionieren wir – auch dank der Unterstützung der European Travel Commission - eine starke grenzüberschreitende Marke mit enormem touristischen Potenzial und begegnen der steigenden Nachfrage nach Authentizität, Regionalität und Qualität“, betont Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der Deutschen Zentrale für Tourismus.

Auch Visit Hungary sieht großes Potenzial in der gemeinsamen Positionierung:

„Die Donau ist einer der bedeutendsten kulturellen Korridore Europas und ein prägendes Element der touristischen Identität Ungarns. Durch diese Partnerschaft positionieren wir den Fluss als hochwertige, ganzjährige europäische Erlebniswelt, die anspruchsvolle internationale Reisende anspricht, die nach Tiefe, Authentizität und bedeutungsvollen Begegnungen suchen. Mit Unterstützung der ETC stärkt diese Zusammenarbeit die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Donauländer und fördert eine nachhaltige Wertschöpfung in der gesamten Region“, sagt Krisztina Henyecz, Head of Business Development bei Visit Hungary.

365 Tage Donau: Impulse für Ganzjahrestourismus

Ein zentrales Anliegen von „Discover your Danube“ ist die Stärkung des Ganzjahrestourismus. Die Initiative rückt Reisezeiten abseits der Hochsaison, längere Aufenthalte und sanfte Mobilitätsformen wie Bahnreisen, Radfahren und Wandern in den Fokus. Damit leistet sie einen Beitrag zur Entzerrung touristischer Hotspots, zur regionalen Wertschöpfung und zu ausgewogenen Besucherströmen.

„Die Donau verbindet wie kein anderer Fluss geschichtliches Erbe, einzigartige Natur- und vitale Lebensräume. Als Reiseweg am Wasser ebenso wie an Land endet die Donau nicht an Ländergrenzen. Wir haben uns daher sehr um eine groß gedachte, internationale Zusammenarbeit bemüht und freuen uns umso mehr, dass diese nun gemeinsam mit unseren Partnern aus Österreich, Deutschland und Ungarn umgesetzt wird“, sagt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus. Petra Riffert, Geschäftsführerin der Donauregion Oberösterreich, ergänzt: „Mit der ARGE Donau haben wir österreichweit bereits seit 2008 eine Zusammenarbeit etabliert. Dass diese Zusammenarbeit nun international ausgebaut wird, eröffnet uns neue Möglichkeiten in der gemeinsamen Entwicklung attraktiver Angebote und konkreter Reiseprogramme für unsere Gäste.“

Auch Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung, unterstreicht die Bedeutung der neuen Kooperation: „Die gemeinsame Marke eröffnet neue Chancen, internationale Gäste für längere Aufenthalte zu begeistern und regionale Angebote wie etwa die besondere Weinkultur entlang der Donau stärker in Wert zu setzen – in Niederösterreich vom Weltkulturerbe Wachau bis ins Römerland Carnuntum.“

Bernhard Schröder, Geschäftsführer der Donau Niederösterreich, hält fest: „Die Donau ist Niederösterreichs wichtigstes Portal zu internationalen Märkten. Bei der Zusammenarbeit im Rahmen von Discover your Danube bauen wir auf die hohe Markenbekanntheit der Donau, um neue Zielgruppen zu erreichen.“

Starke Allianz entlang der Donau

„Die Donau ist für Bayern mehr als ein Fluss: Sie ist Teil unserer Identität und ein echter Lebensraum – heute und morgen. Von Neu-Ulm über den Donaudurchbruch bei Weltenburg und die Welterbe-Stadt Regensburg bis nach Passau verbindet sie auf engem Raum Geschichte, lebendige Kultur und eindrucksvolle Natur. Discover your Danube gibt dieser Vielfalt eine gemeinsame europäische Bühne und zeigt: Die Donau ist ein Reiseziel für alle Jahreszeiten“, so Barbara Radomski, Geschäftsführerin der Bayern Tourismus Marketing GmbH.

„Die Donau steht für Natur, Kultur und Geschichte weit über Landesgrenzen hinaus. Discover your Danube schafft einen starken Rahmen, um die Vielfalt und Qualität der Donauregionen gemeinsam zu kommunizieren und damit auch die Ursprünge dieses europäischen Flusses in seiner Quellregion bei uns in Baden-Württemberg international noch bekannter zu machen“, erklärt Christine Schönhuber, Geschäftsführerin der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) abschließend.

Start gemeinsamer internationaler Aktivitäten mit Q3 2026

Im dritten Quartal ist der Auftakt zu gemeinsamen internationalen Aktivitäten vorgesehen. Ziel ist es, die Donauregion und die dort vielfältig möglichen Aktivitäten international noch stärker zu positionieren und ihr Profil in ausgewählten Märkten weiter zu schärfen.

Darauf aufbauend ist eine gemeinsame Content-Erstellung geplant, die diese strategische Ausrichtung kommunikativ trägt. Im Fokus stehen dabei unter anderem Bewegtbild-Kampagnen, zielgerichteter Social-Media-Content sowie Testimonial-Reisen in die Region, um authentische Einblicke zu vermitteln und zusätzliche internationale Aufmerksamkeit zu generieren.