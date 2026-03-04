AVISO: Demokratie braucht Frauen - Internationaler Frauentag im Parlament

Wien (PK) -

Der Internationale Frauentag steht seit mehr als 100 Jahren für den Einsatz für Gleichberechtigung, Teilhabe und Selbstbestimmung von Frauen. Mit der Veranstaltung "Demokratie braucht Frauen. Internationaler Frauentag im Parlament" setzt das Parlament am Mittwoch, 11. März 2026, erstmals ein klares, institutionelles Zeichen: Demokratie lebt von der Mitwirkung aller - Demokratie braucht Frauen.

Die Veranstaltung versteht sich als Auftakt eines jährlichen Formats, das dazu beitragen soll, unterschiedliche Lebensrealitäten von Frauen sichtbar zu machen, zu stärken und zu vernetzen.

Schwerpunktthema "Einstieg in die Arbeitswelt"

Nach den Eröffnungsworten von Parlamentsdirektor Harald Dossi und einer Videobotschaft von Dritter Nationalratspräsidentin Doris Bures folgt eine Blitzfragerunde zu frauenpolitischen Themen mit den Frauensprecherinnen der fünf Parlamentsparteien Rosa Ecker (FPÖ), Juliane Bogner-Strauß (ÖVP), Sabine Schatz (SPÖ), Lisa Aldali (NEOS) in Vertretung ihrer Fraktionskollegin Henrike Brandstötter und Meri Disoski (Grüne).

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das Thema "Einstieg in die Arbeitswelt" und die Frage, wie junge Frauen und Mädchen ihre Rolle in Gesellschaft, Beruf und Demokratie aktiv gestalten können. Junge Frauen und Mädchen ab 14 Jahren sind eingeladen, sich zu informieren und einzubringen. Eine Keynote unter dem Titel "Neue Wege gehen - Frauen in der Arbeitswelt der Gegenwart" hält Bianca Khalil von den Wiener Linien. Sie ist Leiterin der Abteilung "M11 - Produkt und Steuerung".

Durch die Veranstaltung führen die Gleichbehandlungsbeauftragte der Parlamentsdirektion Valerie Watzek sowie Amra Duric-Müller, stellvertretende Teamleiterin des Newsrooms in der Abteilung Medienkommunikation der Parlamentsdirektion.

Im Anschluss an die Veranstaltung wird eine Kurzführung durch das Parlamentsgebäude zum Thema "Parlamentarismus und Frauen" angeboten.

Demokratie braucht Frauen - Internationaler Frauentag im Parlament

Zeit:

Mittwoch, 11. März 2026, 15 Uhr

Ort:

Lokal 2, Parlament

Livestream:

Den Livestream finden Sie kurz vor Beginn der Veranstaltung im Webportal des Parlaments in der Mediathek.

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Demokratie braucht Frauen. Internationaler Frauentag im Parlament am 11.03.2026 | Parlament Österreich (Schluss) bea