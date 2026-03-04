aktion leben fordert zum Weltfrauentag EU-Gelder zur Prävention von Schwangerschaftsabbrüchen

Wien (OTS) -

Letzte Woche entschied die EU-Kommission über die Europäische Bürgerinitiative „My Voice. My Choice“. „Einseitige Maßnahmen lösen keine Probleme“, ist Martina Kronthaler überzeugt. Beim Thema ungewollte Schwangerschaften und Schwangerschaftsabbrüche ist ein Bündel an Überlegungen nötig: „Schwangerschaftsabbrüche gehören zu den häufigsten gynäkologischen Eingriffen. In Österreich fehlen nach wie vor Basisdaten, die wir dringend für Prävention brauchen“ , sagt Kronthaler.

Probleme sind keine Privatsache

Keine Frau wünscht sich einen Schwangerschaftsabbruch, oft geschieht er aus Not heraus: „Viele Sorgen stehen dahinter, die zur Privatsache erklärt werden. Damit fehlen auch Angebote“, sagt Kronthaler. „Junge Menschen sorgen sich, wie sie sich ein Leben mit Kindern leisten können. Schwangerenberatung kann nur angeboten werden, weil Menschen dafür spenden" , appelliert Kronthaler an die österreichische Regierung, genau hinzuschauen und elternfreundlicher zu werden. Schwangerschaftsabbrüche sind einerseits eine sehr persönliche Entscheidung, aber sie finden in einem bestimmten Umfeld, einer bestimmten Atmosphäre statt. „Nutzen wir den Gestaltungsspielraum für ein kinder- und elternfreundliches Österreich zuallererst“, bittet Kronthaler die Verantwortlichen in Politik und Regierung.

Umdenken und Zusammendenken

„Damit es zu möglichst wenig Abbrüchen kommen, brauchen wir ein Umdenken bei Männern!“ , ruft Kronthaler auf. Männer, sich um Verhütung kümmern und die für ihre Kinder ebenso da sind, wie es von den Müttern erwartet wird. „Wir müssen noch viel mehr für Frauen tun, damit sie mit Kindern gut leben können und Armutsfallen beseitigen.“

aktion leben fordert daher