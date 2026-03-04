  • 04.03.2026, 09:57:39
  • /
  • OTS0046

aktion leben fordert zum Weltfrauentag EU-Gelder zur Prävention von Schwangerschaftsabbrüchen

Die EU-Kommission stellte am 26.2. den Mitgliedsländern frei, EU-Mittel für Abtreibungen zu verwenden. aktion leben fordert finanzielle Mittel für Prävention und Hilfen ein.

Schwangerschaftsabbrüche gehören zu den häufigsten gynäkologischen Eingriffen. In Österreich fehlen nach wie vor Basisdaten, die wir dringend für Prävention brauchen

Mag. Martina Kronthaler, Generalsekretärin aktion leben österreich

1/4
Wien (OTS) - 

Letzte Woche entschied die EU-Kommission über die Europäische Bürgerinitiative „My Voice. My Choice“. „Einseitige Maßnahmen lösen keine Probleme“, ist Martina Kronthaler überzeugt. Beim Thema ungewollte Schwangerschaften und Schwangerschaftsabbrüche ist ein Bündel an Überlegungen nötig: „Schwangerschaftsabbrüche gehören zu den häufigsten gynäkologischen Eingriffen. In Österreich fehlen nach wie vor Basisdaten, die wir dringend für Prävention brauchen“, sagt Kronthaler.

Probleme sind keine Privatsache

Keine Frau wünscht sich einen Schwangerschaftsabbruch, oft geschieht er aus Not heraus: „Viele Sorgen stehen dahinter, die zur Privatsache erklärt werden. Damit fehlen auch Angebote“, sagt Kronthaler. „Junge Menschen sorgen sich, wie sie sich ein Leben mit Kindern leisten können. Schwangerenberatung kann nur angeboten werden, weil Menschen dafür spenden", appelliert Kronthaler an die österreichische Regierung, genau hinzuschauen und elternfreundlicher zu werden. Schwangerschaftsabbrüche sind einerseits eine sehr persönliche Entscheidung, aber sie finden in einem bestimmten Umfeld, einer bestimmten Atmosphäre statt. „Nutzen wir den Gestaltungsspielraum für ein kinder- und elternfreundliches Österreich zuallererst“, bittet Kronthaler die Verantwortlichen in Politik und Regierung.

Umdenken und Zusammendenken

„Damit es zu möglichst wenig Abbrüchen kommen, brauchen wir ein Umdenken bei Männern!“, ruft Kronthaler auf. Männer, sich um Verhütung kümmern und die für ihre Kinder ebenso da sind, wie es von den Müttern erwartet wird. „Wir müssen noch viel mehr für Frauen tun, damit sie mit Kindern gut leben können und Armutsfallen beseitigen.“

aktion leben fordert daher

  • die Einrichtung eines öffentlich finanzierten Hilfsfonds für schwangere Frauen.
  • vollständige Finanzierung von unabhängigen Schwangerenberatungsstellen
  • flächendeckende Informationen über Schwangerenberatung

Rückfragen & Kontakt

aktion leben österreich
Mag. Martina Kronthaler
Telefon: 01512522121
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aktionleben.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKL

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

aktion leben österreich

Rückfragen & Kontakt

aktion leben österreich
Mag. Martina Kronthaler
Telefon: 01512522121
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aktionleben.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright