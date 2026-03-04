GBV Zahl des Monats März

Wien (OTS) -

Seit Bestehen des Revisionsverbandes vor 80 Jahren gab es bei den gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBVs) keinen einzigen Kreditausfall. Damit erweisen sich GBVs als äußerst zuverlässige Partner für Banken, die (Bau-)Wirtschaft sowie insbesondere für ihre Mieterinnen und Mieter. Ein wesentlicher Grund dafür ist die strenge Kontrolle: GBVs dürfen nur tatsächlich anfallende Kosten verrechnen und werden jährlich vom Revisionsverband geprüft. Dabei werden insbesondere die korrekte Entgeltberechnung, die Wirtschaftlichkeit sowie eine sparsame und zweckmäßige Geschäftsführung sichergestellt.

GBVs, kurz für Gemeinnützige Bauvereinigungen, sind Österreichs erste Adresse für leistbares Wohnen. Mit rund 173 gemeinnützigen Wohnbauträgern, über 1.000.000 zur Verfügung gestellten Wohnungen und über 2.000.000 Bewohnerinnen und Bewohnern leisten sie Tag für Tag einen wesentlichen Beitrag dafür, dass Wohnen in Österreich in Summe leistbar ist und leistbar bleibt. So ist man auch Vorbild für ganz Europa.