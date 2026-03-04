FCG-Bundesfrauenvorsitzende Mag.a Ursula Hafner zum Internationalen Frauentag am 8. März

Wien (OTS) -

Unter dem heurigen Motto „Rights. Justice. Action. For All Women And Girls.“ steht der Internationale Frauentag 2026 ganz im Zeichen durchsetzbarer Rechte, wirksamer Gerechtigkeit und konkreter Maßnahmen, die das Leben von Frauen und Mädchen verbessern. „Rechte auf dem Papier reichen nicht – sie müssen in Dienststellen, in Kollektivverträgen und im Dienstrecht, aber auch vor Gericht halten, was sie versprechen!“, betont die Bundesfrauenvorsitzende der Fraktion Christlicher Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen im ÖGB, Mag.a Ursula Hafner.

Frauen tragen unsere Arbeitswelt, gerade in systemrelevanten Branchen, werden aber noch immer schlechter bezahlt, schlechter abgesichert und stärker belastet. Wer echte Gerechtigkeit will, muss endlich die strukturellen Barrieren in der Arbeitswelt abbauen – von der Lohnschere über prekäre Jobs bis hin zur ungleichen Verteilung von unbezahlter Care-Arbeit.

Wir gehen zwar in die richtige Richtung, dennoch bedarf es noch eines langen Weges, bis zur Erreichung der erforderlichen Gleichstellung auf allen Ebenen, insbesondere in arbeits- und familienpolitischer Hinsicht.

Wir FCG Frauen fordern nachdrücklich den Mut aller politisch Verantwortlichen, Stereotype kritisch zu hinterfragen. Hier ist auch das Bewusstsein für subtile Formen der Ungleichbehandlung zu schärfen. Der Internationale Frauentag macht deutlich sichtbar, dass die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe auf allen Ebenen ist.

Zeitgemäße Frauenpolitik muss den heute vielfältigen Lebensrealitäten von Frauen gerecht werden und alte Rollenbilder aufbrechen. Wir wollen, dass Frauen selbstbestimmt ihren Weg gehen können!

„Der Internationale Frauentag erinnert uns daran, dass Gleichstellung kein Selbstläufer ist. Ohne klare gesetzliche Rahmenbedingungen, ohne konsequente Kontrolle und ohne starke Interessenvertretung bleiben viele Rechte ein Versprechen, das nie bei den Frauen ankommt. Wir setzen uns 365 Tage im Jahr für eine Arbeitswelt ein, in der Gleichstellung gelebte Realität ist“, meint Mag.a Ursula Hafner abschließend.