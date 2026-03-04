OKTO feiert 20 Jahre MULATSCHAG TV mit 60 Stunden Programm

WIEN BREITENSEE (OTS) -

Von Freitag, 13. März um 20:00 Uhr bis Montag, 16. März 2026, 8:00 Uhr geht der Rock’n’Roll auf dem Community Sender nicht schlafen. Der 60-stündige Non-Stop-Programmschwerpunkt ist eine gediegene Mischung aus Wiederholungen und Zusammenschnitten von Highlights und einigen sehr spannenden Premieren. Es ist die Sendung aus dem Studio zum Mittelpunkt der Welt, „the only TV you need“, wie ihre Gäste einhellig betonen. Ein Best of der letzten 20 Jahre ist rechtzeitig zum Geburtstag in der Mediathek von JOYN abrufbar.



Der dreitägige Programmschwerpunkt startet mit der legendären Punkband die BÖSLINGE aus Wien. Im Episodenfilm EDGE BECS trifft DRAHDIWABERL-Chef Stefan Weber FALCO an der Ecke Drahdiwaberlgasse/Falcogasse. Zehn Ausgabe von MULATSCHAG REVISITED destillieren die musikalischen Rosinen auf der MULATSCHAG – Geburtstagstorte, mit internationalen und nationalen Legenden der Rockgeschichte, u.a. H.R.GIGER, MÖTLEY CRÜE, GUNS’N’ROSES, BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE, AMANDA PALMER, ULLI BÄER, EUROPE, THE OFFSPRING.



Mit einem Studiobesuch der ehrenwerten FALCO BAND oder der cherrypicking, dreistündigen Filmdokumentation BEST OF 20 JAHRE MULATSCHAG TV ist Samstag Premierenabend. Zum Sunday Brunch wartet ein Clip-Feuerwerk wie einst beim Namensvetter MTV.



Die kultigen Kinofilme STEFAN WEBER HEISST DAS SCHWEIN im Director’s Cut und DRAHDIWABERL – THE FINAL SHOW (Mit Jazzgitti, Michael Ostrowski, u.v.a.) dürfen am Sonntag zur Prime Time nicht fehlen. Den Abschluss bis in die Morgenstunden macht dann C.S.EI MEIDLING REVISITED, ein Wiedersehen mit der legendären Wiener Polizeieinheit unter der Leitung von Supersheriff Prof. Stefan Weber im Kampf gegen das Böse.



Das gesamte Programm der TV-Geburtstagsfeier auf OKTO gibt es hier:

https://www.okto.tv/de/news/20_jahre_mulatschag_60_stunden_programm



Fast so alt wie OKTO selbst ist die legendäre Musiksendung MULATSCHAG, die seit 20 Jahren jeden Freitagabend Live-Gigs und exklusive Interviews ins Wohnzimmer liefert. Host „General“ Harald Huto und sein Team liefern aber nicht nur jede Woche 45 Minuten hochwertiges Programm ab, sondern bereichern das Community TV darüber hinaus mit zahlreichen Sonderprogrammen und Spezialsendungen. Auch die AUSTROZONE, eine mit dem Amadeus Austrian Music Award ausgezeichnete Clipshow moderiert von Peter Schreiber, wird von MULATSCHAG TV produziert.





Rückfragehinweis: Mag. phil. Florian Müller, Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit

E [email protected] | M +43 677 628 952 53

