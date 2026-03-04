ARBÖ: Frühlingsferien in Tschechien und der Slowakei, Automesse und Ski-Closing-Events erhöhen das Verkehrsaufkommen auf den Straßen

Wien (OTS) -

Mit dem Beginn der Frühlingsferien in mehreren tschechischen Bezirken ist an diesem Wochenende mit verstärktem Reiseverkehr in Richtung Österreich zu rechnen. Die Ferien starten unter anderem in den Bezirken Prag-Ost und Prag-West, in der Region Pilsen, im Bezirk Zlín sowie in Hradec Králové. Gleichzeitig enden in anderen Bezirken Tschechiens sowie in Teilen der Slowakei die Ferien, wodurch es zu Überschneidungen von An- und Rückreiseverkehr kommen kann.

Besonders belastet werden folgende Streckenabschnitte sein:

– Westautobahn (A1), im Bereich Salzburg

– Mühlkreisautobahn (A7), zwischen Treffling und Knoten Linz

– Innkreisautobahn (A8), vor dem Grenzübergang Suben

– Tauernautobahn (A10), zwischen Werfen und Paß Lueg

– Inntalautobahn (A12), vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden

– Fernpassstraße (B179), abschnittsweise im gesamten Verlauf

Zwtl.: Automesse Salzburg lockt Tausende Besucher

Von Freitag, 06.03.2026, bis Sonntag, 08.03.2026, findet im Messezentrum Salzburg die Automesse Salzburg statt. Rund 18.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Präsentiert werden zahlreiche Fahrzeugneuheiten, Elektromodelle sowie Innovationen rund um alternative Antriebe und Mobilitätstrends. Die Messe ist am Freitag von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.

Rund um das Messezentrum Salzburg ist insbesondere an den Vormittagen sowie am späteren Nachmittag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Betroffen sein können die Westautobahn (A1) im Bereich der Abfahrt Salzburg-Mitte, die Münchner Bundesstraße (B155) sowie die Innsbrucker Bundesstraße (B1). Vor allem am Samstag und Sonntag sind Verzögerungen einzuplanen.

Zwtl.: Ski-Closing-Events sorgen für zusätzliche Belastung

Mit zahlreichen Ski-Closing-Events in den heimischen Wintersportregionen geht die Skisaison in vielen Bundesländern in die finale Phase. Konzerte, Partys und Rahmenprogramme locken nochmals zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Skigebiete. Vor allem am Samstag bei der Anreise sowie am Sonntagnachmittag bei der Rückreise ist auf den Zufahrtsstraßen mit Verzögerungen zu rechnen.

„An diesem Wochenende treffen Ferienverkehr, Großveranstaltungen und Ausflugsverkehr aufeinander. Wer Stoßzeiten meidet und ausreichend Zeit einplant, kommt deutlich entspannter ans Ziel“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

(Schluss)