  • 04.03.2026, 07:30:32
  • /
  • OTS0002

ARBÖ: Frühlingsferien in Tschechien und der Slowakei, Automesse und Ski-Closing-Events erhöhen das Verkehrsaufkommen auf den Straßen

Wien (OTS) - 

Mit dem Beginn der Frühlingsferien in mehreren tschechischen Bezirken ist an diesem Wochenende mit verstärktem Reiseverkehr in Richtung Österreich zu rechnen. Die Ferien starten unter anderem in den Bezirken Prag-Ost und Prag-West, in der Region Pilsen, im Bezirk Zlín sowie in Hradec Králové. Gleichzeitig enden in anderen Bezirken Tschechiens sowie in Teilen der Slowakei die Ferien, wodurch es zu Überschneidungen von An- und Rückreiseverkehr kommen kann.

Besonders belastet werden folgende Streckenabschnitte sein:

– Westautobahn (A1), im Bereich Salzburg
– Mühlkreisautobahn (A7), zwischen Treffling und Knoten Linz
– Innkreisautobahn (A8), vor dem Grenzübergang Suben
– Tauernautobahn (A10), zwischen Werfen und Paß Lueg
– Inntalautobahn (A12), vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden
– Fernpassstraße (B179), abschnittsweise im gesamten Verlauf

Zwtl.: Automesse Salzburg lockt Tausende Besucher

Von Freitag, 06.03.2026, bis Sonntag, 08.03.2026, findet im Messezentrum Salzburg die Automesse Salzburg statt. Rund 18.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Präsentiert werden zahlreiche Fahrzeugneuheiten, Elektromodelle sowie Innovationen rund um alternative Antriebe und Mobilitätstrends. Die Messe ist am Freitag von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.

Rund um das Messezentrum Salzburg ist insbesondere an den Vormittagen sowie am späteren Nachmittag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Betroffen sein können die Westautobahn (A1) im Bereich der Abfahrt Salzburg-Mitte, die Münchner Bundesstraße (B155) sowie die Innsbrucker Bundesstraße (B1). Vor allem am Samstag und Sonntag sind Verzögerungen einzuplanen.

Zwtl.: Ski-Closing-Events sorgen für zusätzliche Belastung

Mit zahlreichen Ski-Closing-Events in den heimischen Wintersportregionen geht die Skisaison in vielen Bundesländern in die finale Phase. Konzerte, Partys und Rahmenprogramme locken nochmals zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Skigebiete. Vor allem am Samstag bei der Anreise sowie am Sonntagnachmittag bei der Rückreise ist auf den Zufahrtsstraßen mit Verzögerungen zu rechnen.

„An diesem Wochenende treffen Ferienverkehr, Großveranstaltungen und Ausflugsverkehr aufeinander. Wer Stoßzeiten meidet und ausreichend Zeit einplant, kommt deutlich entspannter ans Ziel“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien, Informationsdienst
Telefon: 0043(0)50 123 123
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.arboe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ARBÖ

Rückfragen & Kontakt

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien, Informationsdienst
Telefon: 0043(0)50 123 123
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.arboe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright