Internationale DGNB-Mehrfachzertifizierung über Ländergrenzen hinweg mit DELTA

Wien (OTS) -

Nachhaltigkeit im Immobilienportfolio verlangt heute mehr als Einzelzertifikate. Internationale Betreiber stehen vor der Herausforderung, unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen, ESG-Anforderungen und Marktstandards miteinander zu harmonisieren – bei gleichbleibender Qualität und wirtschaftlicher Effizienz.

Mit der ersten internationalen DGNB-Mehrfachzertifizierung über mehrere Länder hinweg wird nun ein neuer Maßstab gesetzt. Ein international tätiges Handelsunternehmen, HORNBACH, beschreitet diesen Weg gemeinsam mit DELTA als auditierendem Partner.

Damit entsteht erstmals eine strukturierte Zertifizierungssystematik für bauähnliche Gebäude über nationale Grenzen hinweg – in Österreich, Tschechien, der Slowakei, Serbien und Rumänien.

Systematik statt Einzelprojektlogik

Die DGNB-Mehrfachzertifizierung basiert auf einem zweistufigen Ansatz:

Basiszertifikat

-) einmalige Definition eines Referenzprojekts („Worst-Case-Ansatz“)

-) Festlegung aller übertragbaren Nachhaltigkeitskriterien

-) Skalierbarkeit auf bauähnliche Gebäude

Projektspezifisches Zertifikat

-) Ergänzung standortspezifischer Besonderheiten

-) Bewertung länderspezifischer Abweichungen

-) Sicherstellung regulatorischer Konformität

Diese Systematik reduziert Auditaufwände, schafft konsistente Qualitätsstandards und ermöglicht eine international vergleichbare ESG-Dokumentation.

Strategischer Mehrwert für Portfolio-Betreiber

Internationale Mehrfachzertifizierungen bieten insbesondere für filialstrukturierte Immobilienportfolios substanzielle Vorteile:

signifikant verkürzte Zertifizierungsprozesse bei Folgeprojekten

standardisierte Nachhaltigkeitskriterien über Länder hinweg

erhöhte Transparenz für Investoren und Finanzierungsinstitute

belastbare Grundlage für Taxonomie-Konformität

wiederverwendbare Dokumentations- und Prozessstrukturen

Im Ergebnis entsteht ein robustes, skalierbares Nachhaltigkeitssystem, das wirtschaftliche Effizienz mit ökologischer Verantwortung verbindet.

Nachhaltigkeit über Grenzen hinweg wirksam verankern

Für DELTA bedeutet die Begleitung dieser internationalen Mehrfachzertifizierung weit mehr als die technische Abwicklung eines Auditprozesses.

„Den Prozess der internationalen Mehrfachzertifizierung mitzugestalten bedeutet für uns, Nachhaltigkeitsstandards über nationale Grenzen hinaus wirksam zu verankern. Denn Themen wie Dekarbonisierung, Bauökologie und Ressourcenschonung sind globale Aufgaben, die gemeinsames Handeln erfordern.“

Marc Guido Höhne (Geschäftsführer, Bereich Consulting) & Marion Wallner (Consultant & Sprecherin beim DGNB Online-Jahreskongress am 05.03.26), DELTA Gruppe

Gerade im Kontext zunehmender ESG-Regulierung zeigt sich: Nachhaltigkeit braucht Systematik. Einzelmaßnahmen reichen nicht aus – entscheidend ist die strukturelle Integration in Prozesse, Planung und Portfolio-Strategie.

Fachlicher Austausch beim DGNB-Jahreskongress

Die internationale Mehrfachzertifizierung wird im Rahmen des DGNB Online-Jahreskongresses am 5. März um 15:15 Uhr von Hornbach und DELTA vorgestellt und diskutiert. Im gemeinsamen Beitrag werden Prozessstruktur, „Low-Hanging-Fruits“ sowie zentrale Herausforderungen bei der länderübergreifenden Umsetzung beleuchtet. Dabei steht insbesondere die Frage im Mittelpunkt, wie Nachhaltigkeitsstandards skalierbar, auditierbar und wirtschaftlich tragfähig implementiert werden können. Zur Anmeldung

Vorreiterrolle im internationalen DGNB-Kontext

Mit dieser internationalen Mehrfachzertifizierung wird ein Modell etabliert, das Nachhaltigkeit messbar, vergleichbar und portfolioweit steuerbar macht. Es verbindet technische Exzellenz mit strategischer ESG-Integration und schafft eine belastbare Grundlage für nachhaltiges Wachstum im internationalen Immobilienumfeld.

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