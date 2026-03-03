EINLADUNG: WiG-Fachtagung „Sicher gesund in Wien“ am 24. März im Wiener Rathaus

Wien (OTS) -

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG setzt mit dem Projekt „Sicher gesund in Wien“ einen Schwerpunkt für ältere Menschen, ihre Angehörigen und Expert*innen aus Gesundheits- und Sozialberufen.

Bei der Fachtagung „Sicher gesund in Wien – Verhältnisorientierte Sturzprävention in der kommunalen Gesundheitsförderung“ im Rahmen des Projekts „Sicher gesund in Wien“ erwarten Sie Fachvorträge aus Wissenschaft und Praxis und Podiumsgespräche. Sturzprävention im Alter wird dabei aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Am „Marktplatz“ stehen Aussteller*innen unterschiedlicher Organisationen für Information und Austausch rund um Sicherheit, Sturzprävention und Gesundheitsförderung zur Verfügung. Dazu laden wir Sie herzlich ein:

Fachtagung „Sicher gesund in Wien – Verhältnisorientierte Sturzprävention in der kommunalen Gesundheitsförderung“

Dienstag, 24. März 2026, 09:30 bis 16:00 Uhr (Einlass ab 09:00 Uhr) Wiener Rathaus

Den Eröffnungsvortrag mit dem Titel „Altern und Gesundheitsförderung – individuelle und gesellschaftliche Herangehensweisen“ hält Univ.-Prof. Dr. Thomas Dorner, Akademie für Altersforschung am Haus der Barmherzigkeit und Karl Landsteiner Institut für Gesundheitsförderungsforschung. Das detaillierte Programm der Fachtagung finden Sie hier.

Wir bitten Vertreter*innen der Presse um Akkreditierung bis Freitag, 20. März 2026, per E-Mail an [email protected]

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!