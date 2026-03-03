- 03.03.2026, 15:12:03
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AVISO: Doorsteps von Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger um 11.45 Uhr
Aufgrund der aktuellen Lage im Nahen Osten hat die Regierungsspitze für morgen, Mittwoch 4. März 2026, das 4. Bundes-Krisensicherheitskabinett einberufen. Dieses Gremium tagt im Rahmen des Ministerrats um 9.30 Uhr im Lageraum des Bundeskanzleramts. Aufgrund der darauffolgenden Beratungen des Nationalen Sicherheitsrates entfällt das Pressefoyer.
Termin für Medien:
ca. 11.45 Uhr
DOORSTEPS mit Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 11.15 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
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