AVISO: Doorsteps von Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger um 11.45 Uhr

Wien (OTS) -

Aufgrund der aktuellen Lage im Nahen Osten hat die Regierungsspitze für morgen, Mittwoch 4. März 2026, das 4. Bundes-Krisensicherheitskabinett einberufen. Dieses Gremium tagt im Rahmen des Ministerrats um 9.30 Uhr im Lageraum des Bundeskanzleramts. Aufgrund der darauffolgenden Beratungen des Nationalen Sicherheitsrates entfällt das Pressefoyer.



Termin für Medien:



ca. 11.45 Uhr

DOORSTEPS mit Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger



Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 11.15 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).