Aktualisiertes Sicherheitsupdate des Außenministeriums zur aktuellen Situation im Nahen Osten

Wien (OTS) -

Die oberste Priorität des BMEIA ist die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher. Der Krisenstab im Außenministerium tagt daher täglich seit Samstagvormittag, bewertet die Lage laufend und prüft kontinuierlich alle realistischen Ausreiseoptionen und notwendige Sicherheitsmaßnahmen. Aktuell bleibt die Lage in der gesamten Region extrem angespannt.

1. Sicherheitslage

In der gesamten Region kommt es weiterhin zu militärischen Auseinandersetzungen und Raketenangriffen. Die Sicherheitslage bleibt angespannt und ändert sich laufend. Wir empfehlen dringend, Anweisungen der lokalen Behörden strikt zu befolgen und Schutz in Gebäuden zu suchen.

2. Registrierte Staatsbürger

Aktuell sind rund 18.000 österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sowie Angehörige im Krisengebiet registriert, darunter rund 2.500 Reisende. Davon befinden sich etwa 1.600 Reisende in den Vereinigten Arabischen Emiraten. ( Hinweis: Die Zahlen stellen eine laufend aktualisierte Momentaufnahme dar.)

3. Reise- und Ausreisesituation

Für folgende Länder besteht weiterhin eine Reisewarnung: Bahrain, Irak, Iran, Israel, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Syrien, Vereinigte Arabische Emirate. In diesen Staaten ist der Flugverkehr großteils eingestellt oder massiv eingeschränkt. Ausreisen aus diesen Ländern sind auf dem Luftweg derzeit nicht möglich, da die Gefahrenlage zu groß ist (Ausnahme: eingeschränkter Betrieb in Jordanien und Libanon).

Für Oman und Saudi-Arabien gilt Sicherheitsstufe 3 (hohes Sicherheitsrisiko). Der Luftraum ist geöffnet, Flugverbindungen sind jedoch reduziert.

4. Unterstützte Ausreisen

Das #TeamBMEIA konnte bereits 117 besonders schutzbedürftige Österreicherinnen und Österreicher bei der Ausreise aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in den Oman und nach Saudi-Arabien sowie aus Israel über Jordanien unterstützen. Darüber hinaus erfolgen unterstützte Ausreisen aus Katar nach Saudi-Arabien sowie aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in den Oman.

Das Außenministerium arbeitet mit Hochdruck daran, um die Rückkehr gestrandeter österreichischer Staatsbürger und Staatsbürgerinnen zu ermöglichen, sobald es die lokalen Sicherheitsbedingungen zulassen. Für morgen ist ein erster Charterflug aus Maskat für mehr als 170 Personen geplant. An weiteren Flugverbindungen wird – auch in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern - gearbeitet.

Sollten sich Personen in der aktuellen Situation für eine Ausreise auf dem Landweg entscheiden, erfolgt dies ausschließlich in der persönlichen Verantwortung der Reisenden.

5. Betreuung und Erreichbarkeit

Das #TeamBMEIA steht mit den registrierten österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern in der Region in Kontakt. Rund um die Uhr sind Personen im Außenministerium und an den Botschaften dazu im Einsatz, an den Botschaften werden sie von Teams des BMLV unterstützt. Außerdem haben wir unsere Teams in der Region sowie in Wien verstärkt und werden diese bei Bedarf weiter aufstocken, um die Anfragen aller Österreicherinnen und Österreicher beantworten zu können. Aufgrund laufender Neuregistrierungen kann es jedoch zu Verzögerungen kommen.

Wir rufen alle dazu auf, sich auf reiseregistrierung.at zu registrieren, regelmäßig die Medien zu verfolgen und sich auf www.bmeia.gv.at zu informieren.

Das Außenministerium koordiniert sich außerdem eng mit europäischen Partnern zur bestmöglicher Unterstützung unserer Bürgerinnen und Bürger und steht rund um die Uhr über die Notfallnummer +43 1 90115 4411 zur Verfügung.

Erreichbarkeiten der Botschaften:

Österreichische Botschaft Abu Dhabi: (+971) 50 66 69 728 bzw. (+971) 50 85 90 441

Österreichische Botschaft Amman: (+962) 795 62 85 60

Österreichische Botschaft Doha: (+974) 33 21 14 50

Österreichische Botschaft Kuwait/Bahrain: (+965) 998 061 77

Österreichische Botschaft Maskat: (+968) 7220 0116

Österreichische Botschaft Riyadh: (+966) 557 102 122

Österreichische Botschaft Tel Aviv: (+972) 54 792 1892 bzw. (+972) 53 643 2738

Österreichische Botschaft Beirut: (+961) 39 59 765