Neue Spitze für den Pensionistenverband OÖ

Linz (OTS) -

Bei der Landeskonferenz des Pensionistenverbands Oberösterreich (PVÖ) in Linz wählten 184 Delegierte Norbert Höpoldseder zum neuen PVÖ-Landespräsidenten. Die Konferenz war mit fast allen PVÖ-Landespräsidenten, Verbandspräsidentin Birgit Gerstorfer, Generalsekretär Christian Rösner, der Linzer Vizebürgermeisterin Karin Leitner, Landesrat Martin Winkler und zahlreichen weiteren Ehrengästen prominent besetzt. Leitner und Winkler unterstrichen in ihren Grußworten die Bedeutung des PVÖ als starke Stimme der älteren Generation. Höpoldseder, langjähriger Bürgermeister und erfahrener Kommunalpolitiker, steht an der Spitze des Landesverbands für Kontinuität, soziale Verantwortung und eine entschlossene Interessenvertretung der Seniorinnen und Senioren in Oberösterreich. ****

Gerstorfer: Dank, Anerkennung und klare Forderungen

PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer würdigte die Arbeit der oberösterreichischen Funktionärinnen und Funktionäre, den spürbaren Optimismus und die vielen Erfolgsgeschichten in den Ortsgruppen und lobte Höpoldseder als erfahrenen, menschenorientierten Präsidenten, der die Anliegen der älteren Generation aus der Praxis kennt. Politisch stellte sie zentrale PVÖ-Themen in den Mittelpunkt: volle Inflationsabgeltung der Pensionen, eine Erhöhung der Ausgleichszulage über die Armutsgrenze, den Kampf gegen Altersarmut und Alterseinsamkeit, ein gesetzlich verankertes Recht auf analoge Behördenwege angesichts des zunehmenden Digitalzwangs sowie Verbesserungen in Gesundheit und Pflege – insbesondere mehr Unterstützung für pflegende Angehörige.

Aufbruchssignal der Landeskonferenz

Mit der Wahl des neuen Landespräsidenten und einem modernisierten Wahlmodus – weg von der bloßen Abstimmung per Handzeichen hin zu einem bewussten, gestärkten Votum – setzte die Landeskonferenz ein klares Aufbruchssignal. Gerstorfer machte deutlich, dass der PVÖ als große, wachsende Gemeinschaft auch in Zukunft selbstbewusst für Verteilungsgerechtigkeit, Kaufkrafterhalt und eine solidarisch finanzierte Gesundheits- und Pflegeversorgung eintreten wird. In Oberösterreich nun unter Führung von Norbert Höpoldseder in enger Zusammenarbeit mit der Bundesorganisation.

„Aktiv im Leben – stark im Verband“

In seiner Antrittsrede mit dem Motto „aktiv im Leben – stark im Verband“ dankte Norbert Höpoldseder den engagierten Funktionärinnen und Funktionären und würdigte die große Bandbreite an Angeboten von Kultur und Bildung über Sport bis hin zu sozialem Engagement in den Orts- und Bezirksgruppen. Er kündigte an, die Ortsorganisationen beim Gewinnen neuer Ehrenamtlicher gezielt zu unterstützen, bekräftigte den Einsatz gegen Altersarmut, Altersdiskriminierung und Alterseinsamkeit und sprach sich für eine solidarisch finanzierte Pflege- und Gesundheitsversorgung sowie gerechte Vermögens- und Erbschaftssteuern zur Absicherung dieser Aufgaben aus – damit der PVÖ als starke gesellschaftspolitische Stimme der älteren Generation „stark im Verband“ bleibt.