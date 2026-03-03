  • 03.03.2026, 14:00:03
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  • OTS0130

Preis der Österreichischen Forschungsgemeinschaft für Wissenschaftsjournalismus 2026

Die Österreichische Forschungsgemeinschaft gratuliert den diesjährigen Preisträger:innen des Preises der ÖFG für Wissenschaftsjournalismus!

Wien (OTS) - 

Der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Öffentlichkeit ist ein zentrales Thema der Third Mission sowohl der universitären als auch der außeruniversitären Forschung. Forschung, die nicht verstanden wird, wird als abgehoben und einem Selbstzweck dienend wahrgenommen.

Insbesondere die Corona-Pandemie hat uns nachdrücklich vor Augen geführt, wie wichtig diese Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Öffentlichkeit ist. Die Vermittlungsaufgabe betrifft sowohl die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungen, als auch die Methoden des Erkenntnisgewinns. Oft erschließt sich die Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse, vor allem der Grundlagenforschung, einer breiteren Öffentlichkeit ohne entsprechende Fachkenntnisse nur sehr schwer und bedarf einer journalistischen Übersetzungsleistung.

Hier ist guter Wissenschaftsjournalismus aufgefordert einen entscheidenden Beitrag im Sinne der Akzeptanz von Forschung und des Vertrauens in die Wissenschaft zu leisten!

Vor diesem Hintergrund verleiht die ÖFG 2026 zum dritten Mal den Preis der Österreichischen Forschungsgemeinschaft für Wissenschaftsjournalismus, der herausragende Beiträge in dieser Hinsicht würdigen soll.

Der ÖFG Preis für Wissenschaftsjournalismus 2026 ist mit je EUR 3.000,- dotiert und wird heuer in fünf Kategorien verliehen. Die Verleihung findet am Freitag, den 17. April 2026 um 13.00 Uhr, an der Diplomatischen Akademie in Wien statt.

Wir freuen uns sehr die diesjährigen Preisträger:innen mit ihren herausragenden Beiträgen vorzustellen.

Ursula Duplantier
Beitrag / Medium: „Endometriose – Hoffnung auf neue Therapien“ / arte
Kategorie: Fernsehen und Video

Claudia Frick und Florian Freistetter
Beitrag / Medium: „DK141 - Der zweite Österreichische Sachstandsbericht zum Klimawandel“ / das Klima podigee
Kategorie: Rundfunk

Verena Mischitz
Beitrag / Medium: „Klimakrise, Österreich Edition“ / u.a. YouTube
Kategorie: Artikel- und Dokumentationsreihe

Andrew Müller
Beitragstitel: „Insekten im Kopf“ / Reportagen
Kategorie: Magazine

Tanja Traxler
Beitrag / Medium: „Neues Experiment im weltgrößten Untergrundlabor soll Dunkle Materie finden“ / Der Standard
Kategorie: Tageszeitung


Die Österreichische Forschungsgemeinschaft gratuliert den Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich!

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Forschungsgemeinschaft
Katharina Koch-Trappel, MSc.
Generalsekretärin

Berggasse 25, 1092 Wien
Telefon: +43 1 3195770-11
E-Mail: [email protected]

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