Preis der Österreichischen Forschungsgemeinschaft für Wissenschaftsjournalismus 2026

Wien (OTS) -

Der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Öffentlichkeit ist ein zentrales Thema der Third Mission sowohl der universitären als auch der außeruniversitären Forschung. Forschung, die nicht verstanden wird, wird als abgehoben und einem Selbstzweck dienend wahrgenommen.



Insbesondere die Corona-Pandemie hat uns nachdrücklich vor Augen geführt, wie wichtig diese Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Öffentlichkeit ist. Die Vermittlungsaufgabe betrifft sowohl die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungen, als auch die Methoden des Erkenntnisgewinns. Oft erschließt sich die Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse, vor allem der Grundlagenforschung, einer breiteren Öffentlichkeit ohne entsprechende Fachkenntnisse nur sehr schwer und bedarf einer journalistischen Übersetzungsleistung.



Hier ist guter Wissenschaftsjournalismus aufgefordert einen entscheidenden Beitrag im Sinne der Akzeptanz von Forschung und des Vertrauens in die Wissenschaft zu leisten!

Vor diesem Hintergrund verleiht die ÖFG 2026 zum dritten Mal den Preis der Österreichischen Forschungsgemeinschaft für Wissenschaftsjournalismus, der herausragende Beiträge in dieser Hinsicht würdigen soll.



Der ÖFG Preis für Wissenschaftsjournalismus 2026 ist mit je EUR 3.000,- dotiert und wird heuer in fünf Kategorien verliehen. Die Verleihung findet am Freitag, den 17. April 2026 um 13.00 Uhr, an der Diplomatischen Akademie in Wien statt.



Wir freuen uns sehr die diesjährigen Preisträger:innen mit ihren herausragenden Beiträgen vorzustellen.



Ursula Duplantier

Beitrag / Medium: „Endometriose – Hoffnung auf neue Therapien“ / arte

Kategorie: Fernsehen und Video



Claudia Frick und Florian Freistetter

Beitrag / Medium: „DK141 - Der zweite Österreichische Sachstandsbericht zum Klimawandel“ / das Klima podigee

Kategorie: Rundfunk



Verena Mischitz

Beitrag / Medium: „Klimakrise, Österreich Edition“ / u.a. YouTube

Kategorie: Artikel- und Dokumentationsreihe



Andrew Müller

Beitragstitel: „Insekten im Kopf“ / Reportagen

Kategorie: Magazine



Tanja Traxler

Beitrag / Medium: „Neues Experiment im weltgrößten Untergrundlabor soll Dunkle Materie finden“ / Der Standard

Kategorie: Tageszeitung



Die Österreichische Forschungsgemeinschaft gratuliert den Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich!