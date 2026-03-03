Anmeldung zum Aufnahmeverfahren für das neue Masterstudium Psychotherapie ab 2. März 2026 möglich

Wien (OTS) -

Der Österreichische Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) informiert über den Beginn des Aufnahmeverfahrens zum neuen Masterstudium Psychotherapie an den öffentlichen Universitäten. 500 staatlich finanzierte Studienplätze stehen jährlich ab 1. Oktober 2026 zur Verfügung.

Das Aufnahmeverfahren startet am 2. März 2026. Ab diesem Zeitpunkt können sich Studieninteressierte an ihrem gewünschten Studienstandort für das Aufnahmeverfahren registrieren. Zunächst muss verpflichtend das Online-Self-Assessment (OSA) von allen Bewerber:innen eigenständig und vollständig absolviert werden. Rechtzeitige Absolvierung des OSA, Anmeldung am gewünschten Studienstandort sowie Bezahlung des Unkostenbeitrags für den Aufnahmetest sind Voraussetzungen für die Teilnahme am Aufnahmetest (06. Juli 2026). Pro Standort entscheidet die Leistung im Aufnahmetest unter Berücksichtigung der gesetzlich verankerten Kontingentregelung über die Vergabe der Studienplätze. Bei erfolgreicher Teilnahme am Aufnahmeverfahren muss am gewählten Studienstandort ein Antrag auf Zulassung zum Masterstudium gestellt werden und es werden die Voraussetzungen zur Zulassung zum Studium am jeweiligen Standort geprüft. Nach positivem Zulassungsbescheid ist die Einschreibung zum Studium möglich.

Die Anmeldefrist läuft bis einschließlich 7. April 2026. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen folgende Schritte vollständig erledigt sein:

· Absolvierung des Online-Self-Assessments (OSA)

· Anmeldung zum Aufnahmeverfahren am gewünschten Studienstandort

· Einzahlung des vorgeschriebenen Unkostenbeitrags

ÖBVP-Präsidentin Barbara Haid führt aus: „Mit dem Start der Anmeldung zum Aufnahmeverfahren für das Masterstudium Psychotherapie beginnt ein neues Kapitel für die psychotherapeutische Ausbildung in Österreich. Das Masterstudium Psychotherapie an öffentlichen Universitäten ist der verpflichtende zweite Teil der künftig dreiteiligen Ausbildung. Es schafft die wissenschaftliche Grundlage und die akademische Qualifikation – die volle Berufsberechtigung zur selbst- und eigenständigen Ausübung der Psychotherapie wird jedoch erst nach Abschluss aller drei Ausbildungsabschnitte und dem erfolgreichen Bestehen der staatlichen Approbationsprüfung erreicht.“

Der ÖBVP betont, dass das neue Masterstudium die Ausbildung einheitlich, wissenschaftlich fundiert und qualitätsgesichert weiterentwickelt. Das Studium ist eingebettet in eine klar strukturierte Gesamtausbildung, die Theorie, Praxis, Selbsterfahrung und supervidierte Tätigkeiten systematisch verbindet.

„Das große Interesse am neuen Studium zeigt, wie wichtig dieser Reformschritt ist. Wir möchten alle Bewerber:innen ermutigen, frühzeitig das Online-Self-Assessment gewissenhaft zu absolvieren und sich dann am gewünschten Studienstandort zum Aufnahmeverfahren anzumelden. Mit dem Masterstudium wird die Psychotherapie als wissenschaftliche Disziplin weiter gestärkt und in der österreichischen Bildungs- und Gesundheitslandschaft noch klarer verankert”, ergänzt Markus Böckle, Präsidiumsmitglied und Leiter des Departments Wissenschaft und Forschung im ÖBVP.