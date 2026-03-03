  • 03.03.2026, 13:25:32
  • /
  • OTS0125

Österreichische Ärztekammer: Kassenärzte stärken statt auf Wahlärzte losgehen

Teilzeit statt Vollzeit, flexiblere Öffnungszeiten, unbürokratische Zusammenarbeitsformen, einheitliche Leistungen – damit ließe sich die Kassenmedizin stärken, so die ÖÄK.

Wien (OTS) - 

„Die öffentliche Gesundheitsversorgung muss gestärkt werden“, sagt Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer, als Reaktion auf den Vorschlag von Gesundheitsministerin Korinna Schumann nach weiteren Einschränkungen für Wahlärzte. Der Fokus müsse daher auf der Attraktivierung der öffentlichen Versorgung liegen, bei modernen Arbeits- und Rahmenbedingungen, damit Ärztinnen und Ärzte das Umfeld finden, in dem sie gerne arbeiten wollen. „Wieder auf die Wahlärzte loszugehen, anstatt das kassenärztliche System zu verbessern, ist der falsche Ansatz“, stellt Steinhart klar. Man könne die Versorgung nicht attraktiver machen, indem das sehr gut funktionierende Wahlarzt-System geschwächt wird. Es müsse vielmehr sowohl das kassenärztliche als auch das wahlärztliche System gestärkt werden.

„Weder mit Honorardeckeln, noch mit einer Verpflichtung von Wahlärzten, Kassenpatienten zu behandeln, werden die Probleme gelöst“, ergänzt Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte. Zudem seien viele Punkte, die Schumann kritisiert habe, in der Realität seit Jahren umgesetzt: „Es gibt bereits Honorarempfehlungen von der Ärztekammer für Wahlärzte, es gibt die Beschwerdemöglichkeit von Patientinnen und Patienten, wenn die Honorare zu hoch sind, zudem empfiehlt die Ärztekammer, Patientinnen und Patienten vor einer Behandlung über die Kosten aufzuklären“, führt Wutscher aus.

Was es nicht gebe, sei hingegen ein moderner Leistungskatalog für Kassenärzte und flexible Rahmenbedingungen: „Jeder Kassenarzt mehr ist ein Gewinn für das System, egal, ob in Voll- oder in Teilzeit – das sollte endlich möglich werden“, betont Wutscher. Der reine Ausbau von Kassenstellen sei hier nicht die Lösung: „Die öffentliche Gesundheitsversorgung muss sich strukturell auch den Lebensrealitäten anpassen, dann werden Kassenstellen auch wieder leichter besetzbar“, warnt Wutscher.

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Ärztekammer / Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Sascha Bunda
Telefon: 01/51406-3341
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aerztekammer.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAE

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichische Ärztekammer

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Ärztekammer / Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Sascha Bunda
Telefon: 01/51406-3341
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aerztekammer.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright