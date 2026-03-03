NEOS: Die Kickl-Chaostruppe kneift vor Verantwortung

Wien (OTS) -

„Herbert Kickl und seine FPÖ haben sich vor der Verantwortung gedrückt, wir NEOS haben Verantwortung für unser Land übernommen“, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos zu den jüngsten blauen Anwürfen von Generalsekretär Schnedlitz. „Die Einzigen, die sich immer verlässlich gefreut und es ausgenutzt haben am Futtertrog zu sein, sind die Freiheitlichen – das Einzige, was das gebracht hat, sind zahllose Strafverfahren gegen die FPÖler. Die Österreicherinnen und Österreicher hatten nichts davon. Außer den Schaden.“

Die FPÖ war vor einem Jahr aus reiner Taktik nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen, erinnert Hoyos. „Wir waren es – obwohl uns die Vorgängerregierungen, in denen die Blauen munter mitgemischt haben, einen Scherbenhaufen hinterlassen haben. In einem Jahr Regierungsverantwortung ist uns bereits ein echter Kurswechsel gelungen: Weg von der Bremse, hin zum Reformieren. Wir haben angesichts der schwierigen Lage nicht gekniffen – die Kickl-Chaostruppe schon. Und das ist gut so. Denn Österreich hat nun eine mutige Reformkraft in der Regierung, die für das Land und die Österreicherinnen und Österreicher arbeitet, und braucht sicher keine Putin-hörige EU-Zerstörertruppe in der Regierung, die nur die eigenen Interessen und die Interessen von ausländischen Kriegstreibern und Despoten vertritt.“