Knapp ein Drittel aller Reisenden kommt bereits in den Nebensaisonen: Österreich wird zur Ganzjahresdestination

Wien (OTS) -

28,1 Prozent aller Nächtigungen entfallen bereits auf Frühjahr und Herbst

„Vision T“ rückt Ganzjahrestourismus ins Zentrum der heimischen Tourismusstrategie

Neue ÖW-Kampagne „The Austrian Synapse“ und innovative Installationen setzen auf der ITB inhaltliche Akzente

Österreich nutzt die ITB Berlin (3.–5. März 2026), um aktuelle Daten und die nächsten Schritte im Ausbau des Ganzjahrestourismus zu präsentieren. Bei der heutigen Pressekonferenz am Österreich-Stand lag der Fokus auf der Weiterentwicklung der nationalen Tourismusstrategie, der Stärkung der Wertschöpfung über alle Jahreszeiten und auf der neuen Imagekampagne „The Austrian Synapse“.

„Der Tourismus ist eine tragende Säule unseres Wirtschaftsstandorts und ein zentraler Arbeitgeber in den Regionen. Mit der Weiterentwicklung unserer nationalen Tourismusstrategie stärken wir Wettbewerbsfähigkeit und Qualität und treiben den Ganzjahrestourismus konsequent voran. Die ITB ist eine wichtige internationale Bühne, um diese strategische Ausrichtung sichtbar zu machen“, so Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner im Rahmen der Eröffnung.

Österreich ist „ganzjähriger“ als jemals zuvor

Die aktuellen Zahlen bestätigen diesen Kurs: 2025 war nicht nur das nächtigungsstärkste Jahr im österreichischen Tourismus, sondern auch das bisher ausgewogenste. 28,1 Prozent aller Nächtigungen entfielen auf die Monate April, Mai, September, Oktober und November.

„Österreich ist kein Saisonartikel, sondern die richtige Wahl 365 Tage im Jahr. Unsere Zahlen zeigen klar: Die Nachfrage im Frühjahr und Herbst gewinnt kontinuierlich an Bedeutung“, sagt Astrid Steharnig-Staudinger, CEO der Österreich Werbung.

Eine gleichmäßigere Nachfrage reduziert saisonale Spitzen und sorgt für stabilere Auslastung über das Jahr. Internationale Märkte spielen dabei eine zentrale Rolle, da Gäste aus Fern- und Wachstumsmärkten traditionell saisonunabhängiger reisen.

Was den Ganzjahrestourismus vorantreibt

„Unsere Tourismusbetriebe sind heute die treibende Kraft hinter einem lebendigen Ganzjahrestourismus. Mit Weitblick und Innovationsgeist investieren sie mehr denn je in Qualität, erweitern ihr Angebot um attraktive Erlebnisse für Frühling und Herbst und sichern damit eine konstante Wertschöpfung sowie verlässliche Arbeitsplätze, die nur ein Ganzjahrestourismus ermöglicht. Dieses unternehmerische Engagement ermöglicht es, unseren Tourismus in Österreich einfach stärker, nachhaltiger und zukunftsfähig zu gestalten“, erklärt Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich.

„Tirol steht exemplarisch für die Entwicklung vom saisonalen Tourismus zur Ganzjahresdestination – ein Ziel, das unsere Branche quer durch alle Bundesländer eint. Multioptionale Angebote in Sport und Kultur spielen dabei ebenso eine Schlüsselrolle wie Veranstaltungsformate, internationale Märkte oder das Kongressbusiness, weil sie für eine ausgeglichenere Nachfrage über das gesamte Jahr sorgen“, sagt Karin Seiler, Sprecherin der Landestourismusorganisationen 2026 und Geschäftsführerin der Tirol Werbung.

„Kultur hat immer Saison. Fast alle unserer Mitgliedsbetriebe sind ganzjährig geöffnet, international gefragt und ein entscheidender Grund für Reisen nach Österreich, auch außerhalb der Hochsaison. Damit sind Sehenswürdigkeiten ein stabilisierender Faktor im Ganzjahrestourismus“, ergänzt Klaus Panholzer, Präsident der Austrian Leading Sights und CEO der Schönbrunn Group.

„The Austrian Synapse“ und innovative Installationen

Inhaltlicher Schwerpunkt des Österreich-Auftritts auf der ITB ist die internationale Imagekampagne „The Austrian Synapse“ unter dem Claim „Austria – won’t get it out of your head“. Unter der Prämisse „Urlaub in Österreich ist Transformation“ zeigt die neue 360-Grad-Kampagne Erlebnisse, die über den Moment hinauswirken und im Gedächtnis bleiben. Damit positioniert sich Österreich als ganzjährig erlebbares Reiseland, das durch Echtheit, Vielfalt und ganz viel (Er)Lebensgefühl überzeugt.

Die Imagekampagne „The Austrian Synapse“ läuft seit Februar 2026 in 10 Märkten: Deutschland, Schweiz, Großbritannien, Niederlande, Belgien, Dänemark, Tschechien, Polen, Ungarn und Slowakei.



Wie stark Urlaub emotional wirkt, macht Österreich auf der ITB auch technisch sichtbar: Am Österreich-Stand greifen zwei interaktive Installationen von Ars Electronica Solutions das Thema der Kampagne auf. Eine KI-Anwendung generiert auf Basis persönlicher Angaben eine individuelle „Landschaft der Sehnsüchte“ mit passenden Urlaubserlebnissen. Eine zweite Installation arbeitet mit einer Gehirn-Computer-Schnittstelle, die Gehirnaktivität in Echtzeit erfasst und unbewusste Urlaubsmotive sichtbar macht.

Österreich auf der ITB 2026

Mit 76 Partnern auf 979 Quadratmetern ist der heurige ITB-Auftritt der größte seit der Neupositionierung der ITB 2023. Landestourismusorganisationen, Regionen, Kulturbetriebe und Beherbergungsbetriebe präsentieren ihre Angebote und nutzen die Messe für internationale Geschäftskontakte. Kulinarikpartner ist Kärnten, für den Service am Stand sorgen Schüler:innen der Kärntner Tourismusschule.