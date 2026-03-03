  • 03.03.2026, 11:51:02
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SPÖ-Silvan: „Für einen Pakt gegen die Zwei-Klassen-Medizin braucht es alle Beteiligten!“

„Gesundheit darf keine Frage des Geldes sein!“

Wien (OTS) - 

SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan unterstützt den Vorstoß von Gesundheitsministerin Korinna Schumann, Wahlarzthonorare künftig nach oben hin zu begrenzen und mit mehr Transparenz böse Überraschungen für Patient:innen zu vermeiden. „Das ist kein Angriff auf Ärztinnen und Ärzte, es ist einer von vielen notwendigen Schritten im Kampf gegen die Zwei-Klassen-Medizin, denn Gesundheit darf keine Frage des Geldes sein“, so Silvan. ****

Die Fehler der vergangenen Regierungen im Gesundheitssystem rächen sich doppelt. Die Wartezeiten werden länger, außer man zahlt privat. Deswegen kämpft die SPÖ für einen Pakt gegen die Zwei-Klassen-Medizin. Mehr Geld für das öffentliche System, wieder mehr Kassen- nicht immer mehr Wahlärzt:innen, damit am Ende wieder die e-card und nicht die Kreditkarte zählt. Silvan: „Gerade in den Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge ist es notwendig, geordnete Verhältnismäßigkeiten zu wahren. Wir müssen sowohl das öffentliche System stärken als auch Fehlentwicklungen im privaten Bereich korrigieren. Für einen Pakt gegen die Zwei-Klassen-Medizin braucht es alle.“ (Schluss) lk/bj

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