FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Michael Schnedlitz und Lisa Schuch-Gubik

Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz und FPÖ-Bundesparteisprecherin NAbg. Lisa Schuch-Gubik kann unter diesem Link downgeloadet werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20260303m6myndlx/i8OMPhCT

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.