- 03.03.2026, 11:50:03
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FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Michael Schnedlitz und Lisa Schuch-Gubik
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz und FPÖ-Bundesparteisprecherin NAbg. Lisa Schuch-Gubik kann unter diesem Link downgeloadet werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20260303m6myndlx/i8OMPhCT
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
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