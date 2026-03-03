FPÖ – Ecker zu Gender Pay Gap: „Kluft zwischen den Einkommen von Männern und Frauen endlich angehen!“

Wien (OTS) -

Als klares Zeichen „der unzähligen Versäumnisse“ der vergangenen schwarz-grünen Regierung und auch der aktuellen schwarz-rot-pinken Verliererkoalition wertete die freiheitliche Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker den Umstand, dass der Gender Pay Gap – also der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen – laut Statistik Austria in der Privatwirtschaft weiterhin deutlich im zweistelligen Bereich liegt. „Die Kluft zwischen den Einkommen von Männern und Frauen muss aber endlich konsequent angegangen werden. Frauen in Österreich wurden durch die völlige Untätigkeit von ÖVP, SPÖ und NEOS trotz Fleiß und Leistungsbereitschaft vielfach in finanzielle Unsicherheit, vor allem aber in die Abhängigkeit vom Partner oder von staatlichen Transferleistungen gedrängt“, betonte Ecker. In diesem Zusammenhang präsentierte Ecker erneut ein umfassendes freiheitliches Maßnahmenpaket, das unmittelbar wirksam ist und Frauen im Alltag spürbar entlasten würde: