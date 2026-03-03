SPÖ-Laimer: „Unser Bundesheer muss einsatzfähig sein, wenn es gefordert ist“

Wien (OTS) -

Die aktuelle Diskussion rund um die Einsatzbereitschaft der Hercules-Flotte zeigt für SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer: „Unser österreichisches Bundesheer wird dringend gebraucht – gerade für Evakuierungen österreichischer Staatsbürger aus Krisengebieten.“ Dass derzeit technische Einschränkungen bestehen, sei ein Problem, das sich über viele Jahre aufgebaut hat. Er stellt klar: „Unser Bundesheer muss einsatzfähig sein, wenn es gefordert ist“, so Laimer. ****

Deswegen hat die Bundesregierung die Finanzierung des Bundesheeres nachhaltig abgesichert, um die Einsatzfähigkeit Schritt für Schritt zu erhöhen. Mit Blick auf die Vergangenheit könne sich niemand aus der Verantwortung stehlen, „erst recht die FPÖ nicht“, die in den vergangenen Jahren selbst Verteidigungsminister gestellt hat. „In diesen krisenbehafteten Zeiten ist es wichtig, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und für die Sicherheit unserer österreichischen Staatsbürger:innen zu arbeiten“, so Laimer abschließend. (Schluss) mf/ff