Ofenauer: FPÖ versucht krampfhaft Kunaseks Versagen schön zu reden

Wien (OTS) -

„Die Reaktion der FPÖ zeigt deutlich, dass Wahrheit weh tut. Ein Minister eines zuständigen Ressorts muss auch für dieses kämpfen. Die Ausrede, dass Kunasek nur eineinhalb Jahre Minister gewesen sei, ist genau das - eine Ausrede“, betont ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer.

Nach einer langen Durststrecke kann das Bundesheer seit 2020 wieder aufatmen. Unter dem ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz wurde erstmalig das Budget für die Landesverteidigung erhöht. Hätte Verteidigungsminister Mario Kunasek für ein adäquates Landesverteidigungsbudget gekämpft und sich in seiner Amtszeit für die dringend notwendigen Beschaffungen, eingesetzt, so hätte die Auslieferung der neuen Transportflieger zeitgleich mit dem Ausscheiden der alten Transportflieger erfolgen können.

Ofenauer: „Verteidigungsministerin Klaudia Tanner kämpft seit sechs Jahren für ein erhöhtes Verteidigungsbudget und setzt sich nicht nur für die Truppe ein, sondern kümmert sich um dringend notwendige Beschaffungen, die die vergangenen Minister verabsäumt haben. Ministerin Tanner hat die Zeichen der Zeit erkannt und rechtzeitig einen Paradigmenwechsel bei der Finanzierung des österreichischen Bundesheeres und der Hinwendung zur militärischen Landesverteidigung eingeleitet. Demgegenüber ist die FPÖ ein Sicherheitsrisiko, was sie durch ihre Handlungen und Äußerungen tagtäglich beweist. Freiheitliche Verteidigungspolitik ist geprägt von Widersprüchen, die die österreichische Bevölkerung im Ernstfall gefährden.“

Die alte Leier der FPÖ, dass Skyshield ein NATO Projekt sei, zeigt, dass sie sich nicht mit den aktuellen verteidigungspolitischen Themen auseinandersetzen. Skyshield ist eine europäische Beschaffungsinitiative, die es möglich macht, dass Österreich Abwehrsysteme im Kampf gegen Bedrohungen aus der Luft kostengünstig, rasch und im Verbund der EU-Staaten beschaffen kann. Skyshield ist die Lebensversicherung für unsere Kinder und für alle Menschen, die in Österreich leben. Diese ist selbstverständlich mit der Neutralität vereinbar und dient dazu, Österreich verteidigungsfähig zu machen, denn nur ein gut ausgerüstetes Bundesheer kann die Neutralität schützen, Frieden erhalten und die Demokratie Österreichs sichern.

„Es zeigt sich einmal mehr, die FPÖ schwingt nur Sonntagsreden und ist nicht am Schutz der Bevölkerung interessiert. Spätestens seit der veränderten geopolitischen Lage und insbesondere im Hinblick auf den tobenden Krieg im Nahen Osten, der hauptsächlich über den Kampf im Luftraum geführt wird, zeigt sich, dass Skyshield notwendig ist, wie ein Bissen Brot“, schließt Ofenauer. (Schluss)