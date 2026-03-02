FPÖ – Hafenecker: „Totalausfall bei Hercules-Transportflugzeugen für Evakuierungen ist nächstes Desaster dieser Verlierer-Ampel!“

Wien (OTS) -

„Das ist ein Skandal der Sonderklasse, der Konsequenzen haben muss. Tausende Österreicher sitzen in der Krisenregion fest und die Regierung kann sie nicht evakuieren, weil aufgrund des jahrelangen ÖVP-Aushungerungskurses kein einziges Hercules-Transportflugzeug des Bundesheeres einsatzfähig ist. Es erreichen uns darüber hinaus auch noch immer mehr Berichte von Österreichern, die verzweifelt auf Informationen und Unterstützung des Außenministeriums warten, sie aber nicht bekommen. So ist zum Beispiel in Abu Dhabi eine Familie auf einem Kreuzfahrtschiff eingeschlossen, bangt um ihr Leben, kann aber die österreichische Botschaft nicht erreichen und hat sich in einem verzweifelten Mail an Außenministerin Meinl-Reisinger gewandt. Das ist ein desaströses Totalversagen der Verlierer-Ampel, die hier einfach eigene Staatsbürger eiskalt im Stich lässt!“, übte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA scharfe Kritik, nachdem mehrere Medien über den Totalausfall der Bundesheer-Maschinen berichtet hatten, wodurch dieses das Außenministerium nicht bei allfälligen Evakuierungen österreichischer Staatsbürger aus dem Nahen Osten unterstützen könne.

Für alles und jeden sei Geld da, nur nicht für die eigene Bevölkerung. „Allein bis ins Vorjahr haben die Systemparteien 3,26 Milliarden Euro in die korruptionsgebeutelte Ukraine geschaufelt, Abermillionen werden in einem intransparenten NGO-Sumpf versenkt, sechs Milliarden Euro sollen für das NATO-Projekt Sky Shield ausgegeben werden und sich selbst gönnen die Verlierer-Ampel-Darsteller als teuerste Bundesregierung aller Zeiten auch jeden Luxus, aber für die Sicherheit der Österreicher ist nichts da. Das Bundesheer wurde kaputtgespart und genau diese fahrlässige Politik hat jetzt zu diesem Desaster geführt, mit dem auch die internationale Reputation unseres Landes massiv beschädigt wird!“, führte Hafenecker weiter aus und kritisierte auch, dass die in Athen aufgrund der Verschiebung des informellen EU-Ministertreffens gestrandete ÖVP-Europaministerin Bauer lieber einen Tag mit einer „zweifelhaften Termin- und Besuchstour“ verbringt, anstatt umgehend nach Österreich zurückzukehren und für die Menschen zu arbeiten: „Sie schaffen es ja nicht einmal selbst, sich aus einer misslichen Situation zu befreien. Das ist ein Armutszeugnis!“

Wenn sich österreichische Staatsbürger in einer derartigen Krisensituation nicht mehr auf die umfassende Unterstützung durch die eigenen Behörden und das Bundesheer verlassen können, stelle dies auch „einen beispiellosen Vertrauensbruch“ dar, den die Verlierer-Ampel zu verantworten habe: „Die Regierung hat eine Fürsorgepflicht für unsere Staatsbürger im Ausland, der sie ganz offensichtlich überhaupt nicht nachkommt. Neben ihrem Versagen in allen anderen politischen Bereichen ist das ein weiterer Grund, warum sie besser heute als morgen zurücktreten und für Neuwahlen sorgen muss!“