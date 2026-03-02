- 02.03.2026, 14:08:33
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FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Michael Schnedlitz und Lisa Schuch-Gubik
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Dienstag, 3. März 2026, 10:30 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz und FPÖ-Bundesparteisprecherin NAbg. Lisa Schuch-Gubik
Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))
Thema: „Jubiläum der Bundesregierung: Ein schlechtes Jahr für Österreich“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
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