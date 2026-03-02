  • 02.03.2026, 13:17:32
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  • OTS0135

AVISO: Pressestatement von Bundeskanzler Stocker zu Entwicklungen im Nahen Osten um 16.30 Uhr

Wien (OTS) - 

Bundeskanzler Christian Stocker nimmt heute, Montag 2. März 2026, um 16.30 Uhr im Rahmen eines Pressestatements Stellung zu den aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten.

Termin für Medien:

16.30 Uhr
PRESSESTATEMENT

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass von 15.45 Uhr bis 16.25 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).

Rückfragehinweis: Bundespressedienst

Tel: +43 1 53 115 - 202448

Rückfragen & Kontakt

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