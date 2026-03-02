- 02.03.2026, 13:17:32
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AVISO: Pressestatement von Bundeskanzler Stocker zu Entwicklungen im Nahen Osten um 16.30 Uhr
Bundeskanzler Christian Stocker nimmt heute, Montag 2. März 2026, um 16.30 Uhr im Rahmen eines Pressestatements Stellung zu den aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten.
Termin für Medien:
16.30 Uhr
PRESSESTATEMENT
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass von 15.45 Uhr bis 16.25 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragehinweis: Bundespressedienst
Tel: +43 1 53 115 - 202448
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