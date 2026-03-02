AVISO: Pressestatement von Bundeskanzler Stocker zu Entwicklungen im Nahen Osten um 16.30 Uhr

Wien (OTS) -

Bundeskanzler Christian Stocker nimmt heute, Montag 2. März 2026, um 16.30 Uhr im Rahmen eines Pressestatements Stellung zu den aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten.

Termin für Medien:

16.30 Uhr

PRESSESTATEMENT

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass von 15.45 Uhr bis 16.25 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).

Rückfragehinweis: Bundespressedienst

Tel: +43 1 53 115 - 202448