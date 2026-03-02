Integrität schützen und Compliance konsequent leben

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -

Integrität, Objektivität und Unabhängigkeit bilden die Grundlage für eine rechtskonforme, wirtschaftliche und nachvollziehbare Verwendung öffentlicher Mittel. Der KWF bekennt sich ausdrücklich zu seiner Weisungsfreiheit und entwickelt sein Compliance- und Governance-System kontinuierlich weiter.

Das Compliance-System des KWF gewährleistet die systematische Prävention, frühzeitige Erkennung und konsequente Steuerung von Risiken – insbesondere in den Bereichen Interessenskonflikte, Korruptionsprävention, Betrugsbekämpfung, Datenschutz sowie ordnungsgemäße Verwendung von Förderungsmitteln. Regelungen, Prozesse und Kontrollmechanismen werden kontinuierlich evaluiert und unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben sowie förderungsrelevanter Anforderungen überarbeitet.

»Compliance ist für uns ein zentrales Steuerungs- und Qualitätssicherungsinstrument. Wir stehen für eine nachvollziehbare, objektive und transparente Behandlung aller Sachverhalte und Hinweise« , betont Christian Gnatzy, zertifizierter Compliance Officer und im KWF für den Bereich Compliance verantwortlich. In dieser Funktion gewährleistet er, dass die Compliance-Organisation und deren Maßnahmen im Einklang mit regulatorischen Vorgaben sowie den Anforderungen nationaler und europäischer Förderungsstellen stehen. Dazu zählen insbesondere präventive Kontrollmechanismen, strukturierte Prüfprozesse sowie dokumentierte Entscheidungsgrundlagen.

Compliance als Bestandteil des internen Kontrollsystems

Compliance ist im KWF integraler Bestandteil des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems (IKS) und sichert eine ordnungsgemäße, wirtschaftliche und prüfungssichere Förderungsabwicklung.

Zur verbindlichen Verankerung ethischer und organisatorischer Standards wurde ein Code of Conduct etabliert, der klare Verhaltens- und Integritätsanforderungen für alle Organisationsbereiche festlegt. Dieser bildet die Grundlage für verantwortungsvolles, unparteiisches und regelkonformes Handeln.

Zur Unterstützung seiner Präventions- und Kontrollstruktur betreibt der KWF ein strukturiertes Hinweisgebersystem. Dieses ermöglicht internen wie externen Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern die vertrauliche oder anonyme Meldung potenzieller Regelverstöße oder Unregelmäßigkeiten. Das System entspricht anerkannten Standards eines wirksamen Compliance-Managements und trägt zur frühzeitigen Erkennung und Minimierung von Risiken bei.

Mit Einlangen einer Meldung wird ein standardisierter Bearbeitungsprozess eingeleitet: Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber erhalten einen Vorfalls-Code, der eine geschützte, anonyme Kommunikation sowie Statusnachverfolgung ermöglicht. Die Bearbeitung erfolgt nach dokumentierten, objektiven und verhältnismäßigen Kriterien.

Der KWF gewährleistet dabei die konsequente Einhaltung der Grundsätze der Vertraulichkeit, Fairness, Unparteilichkeit und Verhältnismäßigkeit. Sowohl Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber als auch betroffene Personen werden sachlich, respektvoll und rechtsstaatlich korrekt behandelt.

Mehr Infos dazu:

https://kwf.at/ueber-den-kwf/compliance-integritaet/