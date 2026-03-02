  • 02.03.2026, 12:19:32
  • /
  • OTS0118

Götze/Grüne: Frauen machen Unternehmen erfolgreicher, aber Männer mauern

Wien (OTS) - 

Nach einer Umfrage von Deloitte Österreich unter 615 Unternehmensvertreter:innen werden Karrierechancen von Frauen zunehmend pessimistisch eingeschätzt. Die Gründe dafür liegen aber nicht in fehlender Qualifikation oder mangelnder Einsatzbereitschaft von Frauen, sondern an der grundlegenden Einstellung von Unternehmern: „Wenn die Wirtschaft kriselt und die Arbeitslosenzahlen steigen, wird Frauenförderung zur Randnotiz“, kritisiert Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin der Grünen. „Wir wissen zwar mittlerweile, dass Frauen maßgeblich den Erfolg von Unternehmen fördern, und das ganz besonders, wenn Führungsebenen gemischt besetzt sind - aber gerade in Krisenzeiten halten die Männernetzwerke in Führungsetagen die gläserne Decke für Frauen geschlossen.“

„Frauen werden in einer patriarchalen Gesellschaft zur ‘stillen Reserve’", erklärt Götze und weiter: „In Zeiten von Arbeitskräfte-Mangel, spricht der Wirtschaftsminister schnell mal von ‘Lifestyle-Teilzeit’. Kriselt die Wirtschaft und werden weniger Arbeitskräfte gesucht, dann verkommt Diversität zur Randnotiz und auch in der Politik verliert Frauenförderung an Bedeutung.“

Das zeigt auch die mutlose Minimal-Umsetzung der Women-on-Boards-Richtlinie, die die Regierung im Dezember auf den Weg gebracht hat: „Statt ein starkes Signal zu setzen und in Vorstandsetagen endlich verbindliche Frauenquoten einzuführen, hat sich die Regierung auf die Minimalvariante einer 40%-Quote in Aufsichtsräten zurückgezogen. Das ist keine zukunftsweisende Politik“, zeigt sich Götze enttäuscht.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright