  • 02.03.2026, 11:20:02
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SPÖ-Wieninger: „Štikapron und Vorištan gehören genauso zu uns wie Steinbrunn und Hornstein“

Volksgruppensprecherin der SPÖ verurteilt Beschmieren der zweisprachigen Ortstafeln in den beiden burgenländischen Gemeinden

Wien (OTS) - 

„Zweisprachige Ortstafeln sind weit mehr als bloße Verkehrszeichen. Sie sind Symbole der Anerkennung für die Vielfalt der autochthonen Volksgruppen in unserem Land. Wer diese Schilder beschädigt, greift ein sichtbares Bekenntnis zu unserer Geschichte und Identität an. Die Tafeln zeigen: Štikapron und Vorištan gehören genauso zu uns wie Steinbrunn und Hornstein“, zeigt sich Wieninger erschüttert über die Vorfälle vom Wochenende. ****

In der Nacht auf Sonntag hatten Unbekannte zweisprachige Ortstafeln in Steinbrunn und Hornstein (beide Bezirk Eisenstadt-Umgebung) beschmiert. Der kroatische Schriftzug wurde jeweils mit schwarzer Farbe durchgestrichen. Bereits im Oktober 2025 wurden in Kärnten mehrere zweisprachige Ortstafeln beschmiert und beschädigt.

„Ich verurteile die Vandalenakte und erwarte mir volle Aufklärung. Wer unsere Minderheitensprachen unsichtbar macht, will unsere autochthonen Volksgruppen unsichtbar machen. Das mutwillige Zerstören eines gut funktionierenden, friedlichen Zusammenlebens hat in Österreich keinen Platz und wird es nie haben“, so Wieninger. (Schluss) wf/bj

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