  • 02.03.2026, 09:51:02
  • /
  • OTS0052

FPÖ – Berger: „EU missbraucht Sozialfonds für Abtreibungstourismus – Lebensschutz darf nicht zur Nebensache werden“

Abtreibung darf nicht als gewöhnliche Gesundheitsleistung dargestellt werden und liegt in der Zuständigkeit der Nationalstaaten

Wien (OTS) - 

Scharfe Kritik übte heute FPÖ-Familiensprecherin NAbg. Ricarda Berger an der Entscheidung der Europäischen Kommission, Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds ESF+ künftig auch für Abtreibungsleistungen nutzbar zu machen. „Es ist höchst problematisch, wenn EU-Gelder für Maßnahmen eingesetzt werden, die in den Mitgliedstaaten gesellschaftlich zutiefst umstritten sind“, erklärte Berger.

Die Regelung von Abtreibungen liege eindeutig in der Zuständigkeit der Nationalstaaten. „Wenn nun über europäische Fördertöpfe indirekt Einfluss auf diese sensiblen Fragen genommen wird, dann ist das ein politisch falscher Weg. Gesundheitspolitik und familienrechtliche Fragen sind keine Spielwiese für Brüsseler Kompetenzverschiebungen“, so die freiheitliche Familiensprecherin.

Berger betonte zudem, dass Abtreibung nicht einfach als gewöhnliche Gesundheitsleistung dargestellt werden dürfe. „Es geht hier immer auch um das ungeborene Leben. Diese ethische Dimension darf in der politischen Debatte nicht ausgeblendet werden. Das Selbstbestimmungsrecht der Frau endet dort, wo ein anderes eigenständiges menschliches Leben beginnt. Wer von sozialer Gerechtigkeit spricht, muss auch den Schutz des Lebens und die Unterstützung von Familien im Blick behalten.“

„Anstatt Mittel für Abtreibungen bereitzustellen, sollte Europa Frauen in schwierigen Lebenssituationen konkret helfen – durch bessere Beratung, finanzielle Unterstützung und echte Perspektiven für Familien“, so Berger.

Abschließend forderte Berger eine klare Positionierung der Bundesregierung auf EU-Ebene: „Österreich muss sich in Brüssel dafür einsetzen, dass europäische Gelder nicht für gesellschaftspolitische Projekte verwendet werden, die in die Kernkompetenzen der Mitgliedstaaten fallen. Der Schutz von Familie und Leben darf nicht schleichend relativiert werden.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright