  • 01.03.2026, 13:22:32
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  • OTS0017

Grüne/Schwarz zu Badelt: Fairer Beitrag von Superreichen, um Faktor Arbeit zu entlasten

Forderungen der Grünen einmal mehr fachlich bestätigt

Wien (OTS) - 

Der Präsident des Fiskalrats, Christoph Badelt, hat in der heutigen Pressestunde einmal mehr die Notwendigkeit großer Reformen angesprochen und fordert von den Regierungsparteien, über ihren Schatten zu springen.

Jakob Schwarz, Budgetsprecher der Grünen, sieht die Regierung ebenfalls gefordert und nennt als Beispiel die überfällige Entlastung des Faktors Arbeit, um mehr Steuergerechtigkeit zu schaffen: „Die Regierung will die Lohnnebenkosten senken. Sie hat aber keinen Plan, wie das gelingen soll. Dabei liegt die Lösung so nah: Wenn Millionenerben endlich einen fairen Beitrag zahlen und die klimaschädlichen Förderungen abgebaut werden, bringt das jedes Jahr mehrere Milliarden Euro. Davon könnten die Steuern und Abgaben auf Arbeit nachhaltig gesenkt werden.“

„Wir Grüne haben ein ausgewogenes Modell vorgelegt, um Millionenerbschaften fair zu besteuern. Mit großzügigen Freibeträgen, Ausnahmen für Häuselbauer und weitergeführte Familienbetriebe. Der Finanzminister und der Präsident des Fiskalrats bestätigen die Notwendigkeit dieser Reform. Jetzt braucht es endlich den Mut, zu handeln“, hält Schwarz fest.

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