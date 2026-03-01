FPÖ – Brückl: „Wiederkehrs ‚Reform‘ ist ein Frontalangriff auf unser Bildungsniveau!“

Wien (OTS) -

Als „bildungspolitisches Armutszeugnis“ hat FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl, MA, die heutigen Aussagen von Bildungsminister Wiederkehr (NEOS) in einem Interview in der Fernsehsendung “Hohes Haus” bezeichnet. Dessen Plan, nach einer Kürzung des Lateinunterrichts einfach die Universitäten zum Absenken ihrer Anforderungen zu zwingen, sei ein fatales Signal. „Dieser Minister kapituliert vor seiner eigenen Unfähigkeit. Anstatt unsere Schüler fit für die Universität zu machen, will er die Universitäten passend für seine gescheiterte Schulpolitik machen. Das ist eine beispiellose Abwärtsspirale und der direkte Weg zum Bildungs-Ramschniveau!“, so Brückl.

Die Aussagen des Ministers würden die ganze Planlosigkeit der schwarz-rot-pinken Verlierer-Koalition entlarven. „Wiederkehr gibt offen zu, dass er für seine unausgegorenen Pläne nicht einmal die Zustimmung der Regierungspartner hat und spricht von ‚intensiven Gesprächen‘. Das ist reines Chaos-Management auf dem Rücken unserer Kinder und Lehrer“, erklärte der freiheitliche Bildungssprecher. Es sei zudem bezeichnend, dass die Latein-Expertengruppe kurz nach der Aufzeichnung des Gespräches das Handtuch geworfen habe. „Wenn selbst die Fachleute vor der Inkompetenz des Ministers flüchten, ist das ein klares Alarmsignal für dessen Chaos-Politik.“

Abschließend forderte Brückl ein sofortiges Ende dieser „chaotischen Reform-Bastelei“: „Wir brauchen keine Reform, die das Niveau senkt, sondern eine Stärkung unserer Bildungsstandards. Minister Wiederkehr beweist einmal mehr, dass er für dieses Amt eine totale Fehlbesetzung ist und die Zukunftschancen unserer Jugend verbaut!“