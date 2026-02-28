  • 28.02.2026, 16:34:32
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FPÖ – Fürst: „Wir hoffen auf Deeskalation und Verhinderung eines Flächenbrands im Nahen Osten“

FPÖ-Außenpolitik- und Neutralitätssprecherin zeigt sich tief besorgt über aktuelle Entwicklungen

Wien (OTS) - 

„Die aktuelle Eskalation im Nahen Osten erfüllt mich mit größter Sorge. Das Wichtigste ist jetzt, dass die Situation nicht in einen Flächenbrand ausartet und die militärischen Kampfhandlungen so bald wie möglich enden. Es bleibt daher zu hoffen, dass es wieder zu einer Deeskalation der Lage kommt, möglichst viele Menschenleben verschont bleiben und es eine Rückkehr an den Verhandlungstisch gibt“, erklärte heute die FPÖ-Sprecherin für Außenpolitik, Neutralität und EU, NAbg. Dr. Susanne Fürst, zu den jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten.

Gerade in Zeiten wie diesen, die von internationalen Konflikten und Kriegen geprägt seien, müsse Österreich sich wieder seiner immerwährenden Neutralität besinnen. „Die Neutralität hat uns über Jahrzehnte hinweg Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand gebracht, auch in turbulenten weltpolitischen Zeiten. Österreich muss wieder zu einer aktiven Neutralitätspolitik zurückkehren und zu einem Ort des Dialogs und der Vermittlung werden“, so Fürst.

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