FPÖ – Hafenecker zu ÖVP-Marchetti: „Panische Ausfälle aus der schwarzen Parteizentrale beweisen, wie goldrichtig Herbert Kickl liegt!“

Wien (OTS) -

„Immer dann, wenn der völlig ahnungslose ÖVP-Generalsekretär Marchetti mit panischen Ausfällen und plumpen Unwahrheiten um sich schlägt, dann weiß man eines: Man liegt goldrichtig. Genauso ist es auch jetzt wieder bei seinen panischen Anpatzversuchen gegen unseren FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl, der klar das anspricht, was die Bevölkerung denkt und tagtäglich spürt. Nämlich dass die Verlierer-Ampel die teuerste, schlechteste und unbeliebteste Bundesregierung aller Zeiten ist, die nur zum Machterhalt der Systemparteien gegen den Wählerwillen geschmiedet wurde. Die Österreicher erwarten sich daher schnellstmögliche Neuwahlen, um dort dieser System-Ampel den Stecker zu ziehen! Nur dann kann nämlich der Systemwechsel, den die Menschen schon 2024 gewählt haben, mit einer FPÖ-geführten Bundesregierung und einem Volkskanzler Herbert Kickl auch umgesetzt werden“, so heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA zu aktuellen Aussagen des ÖVP-Generalsekretärs.

Geradezu ein Armutszeugnis stelle sich Marchetti mit seiner geheuchelten Unkenntnis über das „jahrelange Blühen der Russland-Spionage im Innenministerium unter ÖVP-Führung“ aus, die ein bloßes Ablenkungsmanöver sei: „Endgültig skurril wird es, wenn er den Spionage-Verdächtigen Ott, der laut eigener Aussage nach wie vor SPÖ-Mitglied ist, allen Ernstes in die Nähe von Herbert Kickl rückt, der als Innenminister von den schwarzen Seilschaften im BVT nicht einmal darüber informiert wurde, dass Ott bereits vor seinem Amtsantritt verdächtig war. Dieses bewusste Schweigen ist aber auch keine Überraschung, immerhin konnte Ott unter ÖVP-Innenministern die Karriereleiter hochklettern!“