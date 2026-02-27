NEOS wirken: Endlich kommt das Impfen in der Apotheke!

Wien (OTS) -

„Das ist eine immense Erleichterung für die Menschen in Österreich und ein wichtiger Schritt hin zu einem modernen und effizienten Gesundheitssystem, das das Wohl der Patientinnen und Patienten im Fokus hat“, sagt NEOS-Gesundheitssprecher Christoph Pramhofer, nachdem NEOS-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger bekannt gegeben hat, dass die Regierung eine Einigung beim Impfen in der Apotheke erzielen konnte. „Wir NEOS haben das in Opposition viele Jahre lang gefordert, meine Vorgänger als Gesundheitssprecher Gerald Loacker und Fiona Fiedler haben viel Herzblut in das Thema gesteckt, harte Überzeugungsarbeit geleistet und viele Anträge dazu gestellt. Und woran die Grünen in ihrer Regierungszeit gescheitert sind, liefern wir jetzt. Und zwar gegen alle Blockaden, Beharrungskräfte und Besitzstandswahrer. Das zeigt, dass NEOS wirken und wir DIE Reformkraft in Österreich sind.“

Der Grund, warum sich NEOS seit Jahren so für das Impfen in der Apotheke stark machen, sei leicht erklärt, so Pramhofer: „Wer sich aktuell impfen lassen will, muss oft erst zum Arzt, dann in die Apotheke, den Impfstoff holen, dann wieder zum Arzt. Wenn künftig gleich die Pharmazeutinnen und Pharmazeuten impfen dürfen, entfallen diese unnötigen Wege - eine enorme Vereinfachung beispielsweise für berufstätige Menschen, die in Zukunft ohne großen Aufwand Impfungen ohne lange Wartezeiten und Terminüberschneidung mit der Arbeit bekommen können. Denn Apotheken sind wohnortnah, gut erreichbar und haben oft längere Öffnungszeiten als Arztpraxen. Das erleichtert den Zugang zu Schutzimpfungen, schafft mehr Flexibilität im Alltag und entlastet die überfüllten Hausarztpraxen. So können mehr Menschen wichtige Impfungen rasch und unkompliziert erhalten. Die zusätzliche Ausbildung der Pharmazeutinnen und Pharmazeuten stellt dabei die hohe Qualität sicher. Für Prävention und die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher ist das ein klarer Gewinn.“