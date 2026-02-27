  • 27.02.2026, 13:57:32
  • /
  • OTS0095

SPÖ-Silvan: „SPÖ setzt Möglichkeit durch, in Apotheken zu impfen!“

Macht Gesundheitsversorgung niederschwelliger und unkomplizierter für Patient:innen

Wien (OTS) - 

SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan begrüßt die Grundsatzentscheidung der Bundesregierung, Impfungen künftig auch in Apotheken zu ermöglichen: „Die SPÖ setzt die Möglichkeit, sich direkt in Apotheken impfen zu lassen, durch.“ Diesen überfälligen Schritt bezeichnet er als „Win-Win für alle“: „Patient:innen ersparen sich Wege, Ärzt:innen ersparen sich Zeit, die Gesundheitsversorgung wird niederschwelliger.“ ****

Außerdem gelte beim Impfen: Je einfacher der Zugang, desto höher die Durchimpfungsrate. Die Kritik der Ärztekammer weist Silvan zurück: „Die Behauptung, nur Ärztinnen und Ärzte könnten sichere Impfungen gewährleisten, ignoriert die hohe fachliche Kompetenz der Apotheker:innenschaft und erfolgreiche Modelle in zahlreichen anderen Ländern. Impfungen in Apotheken sind kein Angriff auf Ärztinnen und Ärzte, sondern ein Gewinn für die öffentliche Gesundheit.“ Silvan erkennt in der ablehnenden Stellungnahme der Ärztekammer mehr den „üblichen Reflex“, grundsätzlich und immer „Nein“ zu sagen. „Die Reformbereitschaft mancher Akteure passt eben auf einen kleinen Teelöffel.“ (Schluss) lk/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ-Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright