SPÖ-Silvan: „SPÖ setzt Möglichkeit durch, in Apotheken zu impfen!“

Wien (OTS) -

SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan begrüßt die Grundsatzentscheidung der Bundesregierung, Impfungen künftig auch in Apotheken zu ermöglichen: „Die SPÖ setzt die Möglichkeit, sich direkt in Apotheken impfen zu lassen, durch.“ Diesen überfälligen Schritt bezeichnet er als „Win-Win für alle“: „Patient:innen ersparen sich Wege, Ärzt:innen ersparen sich Zeit, die Gesundheitsversorgung wird niederschwelliger.“ ****

Außerdem gelte beim Impfen: Je einfacher der Zugang, desto höher die Durchimpfungsrate. Die Kritik der Ärztekammer weist Silvan zurück: „Die Behauptung, nur Ärztinnen und Ärzte könnten sichere Impfungen gewährleisten, ignoriert die hohe fachliche Kompetenz der Apotheker:innenschaft und erfolgreiche Modelle in zahlreichen anderen Ländern. Impfungen in Apotheken sind kein Angriff auf Ärztinnen und Ärzte, sondern ein Gewinn für die öffentliche Gesundheit.“ Silvan erkennt in der ablehnenden Stellungnahme der Ärztekammer mehr den „üblichen Reflex“, grundsätzlich und immer „Nein“ zu sagen. „Die Reformbereitschaft mancher Akteure passt eben auf einen kleinen Teelöffel.“ (Schluss) lk/bj