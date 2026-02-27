WKÖ-Schultz: Mercosur ist richtige Antwort der EU auf die geopolitische Lage

Wien (OTS) -

„Das Abkommen mit Mercosur ist für Europa die richtige und notwendige Antwort auf die aktuelle geopolitische Realität, die von viel Unsicherheit und unkalkulierbaren Zollschranken und Handelshürden geprägt ist“, sagt WKÖ-Präsidentin Martha Schultz. „Die vorläufige Anwendung des Abkommens ist deshalb ein notwendiger Schritt, damit Europa so rasch wie möglich von den Vorteilen des Abkommens profitieren kann. Dieses eröffnet Chancen auf mehr Wirtschaftswachstum und Versorgungssicherheit für Europa und für Österreich.“

„Unser Wohlstand in Europa hängt an den Erfolgen der Exportwirtschaft und der nachhaltigen Verfügbarkeit von Rohstoffen. Eine Abschottung würde Europa im globalen Wettbewerb massiv schaden. Gerade das Exportland Österreich ist auf regelbasierten Handel angewiesen“, betont Schultz. Zahlreiche renommierte Wirtschaftsforschungsinstitute wie das WIFO haben sich deshalb ganz klar für das Abkommen ausgesprochen. Dieses eröffnet der exportorientierten Wirtschaft neue Absatzmärkte und besseren Zugang zu strategischen Rohstoffen wie Lithium, Kupfer oder Niob.

„Der Blick auf frühere Handelsabkommen zeigt, dass gerade exportstarke Länder wie Österreich massiv profitieren. Vor allem für kleine und mittlere Unternehmen sind Handelsabkommen wichtige Türöffner in Wachstumsmärkte“, so Schultz abschließend. (PWK071/HSP)