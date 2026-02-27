- 27.02.2026, 13:01:32
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AVISO: Montag, 11:00 Uhr – Medienaktion mit Gewessler – Ein Jahr Bundesregierung, ein Jahr ungerechte Kürzungen
Ein Jahr nach Amtsantritt der Bundesregierung zieht die Klubobfrau der Grünen, Leonore Gewessler, Bilanz und zeigt bei einer Medienaktion, wie unfair diese Regierung Politik macht. Während bei der Mitte der Bevölkerung gekürzt wird, bleiben Milliardenvermögen und Superreiche unangetastet. Mit einer symbolischen „schiefen Waage“ zeigt Gewessler die Ungerechtigkeit auf.
Ort: Vor dem Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien
Zeit: Montag, 2.3., 11:00 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]. Vor Ort kann keine Tontechnik bereitgestellt werden, daher bitten wir bei Bedarf Tonangeln mitzunehmen.
Medienaktion Gewessler: Ein Jahr Bundesregierung, ein Jahr ungerechte Kürzungen
Ein Jahr Bundesregierung, ein Jahr ungerechte Kürzungen Ein Jahr nach Amtsantritt der Bundesregierung zieht Klubobfrau Leonore Gewessler Bilanz und zeigt bei einer Medienaktion, wie unfair diese Regierung Politik macht. Während bei der Mitte der Bevölkerung gekürzt wird, bleiben Milliardenvermögen und Superreiche unangetastet. Mit einer symbolischen „schiefen Waage“ zeigt Gewessler die Ungerechtigkeit auf.
Datum: 02.03.2026, 11:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Vor dem Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2
1010 Wien
Österreich
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E-Mail: [email protected]
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