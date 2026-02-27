Korosec: „Impfen in der Apotheke spart Zeit, Mühe und entlastet Ärztinnen und Ärzte“

Wien (OTS) -

Die Regierung hat verkündet, dass Impfungen künftig auch in Apotheken möglich sein sollen. Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbunds, erfreut diese Neuerung: „Das Impfen in der Apotheke spart Zeit, Mühe und entlastet Ärztinnen und Ärzte. Gerade für ältere Menschen sind nahegelegene und einfach zugängliche Impfangebote essenziell. Dieser Schritt hin zu einer modernen, niederschwelligen Gesundheitsversorgung ist überfällig.“

Die Möglichkeit, Impfungen auch in Apotheken zu erhalten, steigere die Impfquote in der Bevölkerung, was vor allem für den Schutz vulnerabler Gruppen unabdingbar sei, sagt Korosec. „Darüber hinaus ermöglicht sie die effizientere Bekämpfung von Infektionskrankheiten, wodurch das gesamte Gesundheitssystem entlastet wird. Ein Win-Win, das ich begrüße!“