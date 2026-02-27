SPÖ-Termine von 2. bis 8. März 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 2. März 2026

9.00 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr leitet als Präsidentin der PACE (Parlamentarische Versammlung des Europarates) die Sitzungen des Presidential Committee und des Bureau der PACE in Paris.

12.30 Uhr Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures ist bei der Enthüllung der Pionierinnengalerie (Rathaus).

18.30 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an der Buchpräsentation „Der Coup“ teil (FAKTory, Universitätsstr. 9, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, spricht Szyszkowitz mit Erich Follath über „Mit Diktatoren reden“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de&date=2026-03 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 3. März 2026

SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder nimmt an der CFSP Interparlamentarischen Konferenz in Zypern teil (bis 5. März).

10.30 Uhr Bundesminister Peter Hanke nimmt gemeinsam mit der Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG Silvia Angelo am Start des Ausbaus der ÖBB-Lehrwerkstätte Graz teil (Waagner-Biro-Str. 48, 8020 Graz).

14.00 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt am OECD-Committee on Human Dimension teil (Hofburg).

16.00 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an einer Veranstaltung zum Internationalen Frauentag in der Hofburg teil.

18.00 Uhr Das Renner-Institut lädt zu Vortrag und Diskussion zum Thema „The Next Wave: The Anti-Equality Movement in Europe“ mit SPÖ-Nationalratsabgeordneter Petra Bayr und Neil Datta. Infos Anmeldung unter: https://renner-institut.at/veranstaltungen/the-next-wave-the-anti-equality-movement-in-europe (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

MITTWOCH, 4. März 2026

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

18.00 Uhr Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt nimmt am Handball-Länderspiel der Frauen Österreich-Spanien teil (Sport Arena Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Zeitenwende“, kuratiert von Cathrin Kahlweit, spricht Kahlweit mit Zsofia Ban und Zoltan Adam über „Hungary - Last call fort he electoral Autocracy“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de&date=2026-03 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 5. März 2026

12.00 Uhr Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt besucht einen „Ninja Parcour“ im Rahmen der Täglichen Bewegungseinheit (ASVÖ-Turnhalle, Graz).

14.30 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt am „Talk über den Dächern” mit Chefredakteur*innen teil (Sparkassengebäude, Klagenfurt).

18.00 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt an einer Podiumsdiskussion im Rahmen des internationalen Frauentags teil (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstr. 35, 1010 Wien).



18.30 Uhr Die Themeninitiative Umwelt und Nachhaltigkeit der SPÖ lädt zum „8. Klimagespräch - Klimaschutz, die soziale Frage”. Am Podium sind stv. SPÖ-Klubvorsitzende, Klimasprecherin Julia Herr, Umweltmediziner Hans-Peter Hutter und die stv. Leiterin der Abteilung für Klima, Umwelt und Verkehr der AK Wien Astrid Schöggl (SPÖ-Bezirksorganisation Mariahilf/Neubau, Lindengasse 64, 1070 Wien).

FREITAG, 6. März 2026

11.30 Uhr Bundesminister Peter Hanke nimmt gemeinsam mit viadonau an der Revitalisierung der Paradeisinsel teil (Treffpunkt am Parkplatz beim Gemeindeamt Mannsdorf an der Donau, Marchfeldstr. 59, Mannsdorf an der Donau).

10.00 Uhr SPÖ-Bundesfrauenkonferenz unter dem Motto „Mit Sicherheit für die Frauen“ - Infos zu Akkreditierungen und Livestream im Aviso unter https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20260227_OTS0015/aviso-freitag-6-maerz-2026-bundesfrauenkonferenz-2026 (Messe Wien, Halle D, Trabrennstr. 7, 1020 Wien).

SAMSTAG, 7. März 2026

9.00 Uhr SPÖ-Bundesparteitag unter dem Motto „Ordnen statt Spalten“ - Infos zu Akkreditierungen und Livestream im Aviso unter https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20260225_OTS0105/aviso-samstag-7-maerz-2026-47-ordentlicher-bundesparteitag-der-spoe-in-wien (Messe Wien, Halle D, Trabrennstr. 7, 1020 Wien).

(Schluss) bj