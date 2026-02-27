- 27.02.2026, 08:49:02
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AVISO – Freitag, 6. März 2026: Bundesfrauenkonferenz 2026
SPÖ-Bundesfrauenkonferenz unter dem Motto „Mit Sicherheit für die Frauen“ in der Messe Wien – Akkreditierungen bis 5. März
Am Freitag, 6. März 2026, findet die Bundesfrauenkonferenz 2026 unter dem Motto "Mit Sicherheit für die Frauen" statt. Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner tritt zur Wiederwahl an. Nach Grußworten, einer Talkrunde und der Rede der Bundesfrauenvorsitzenden finden am Nachmittag die Diskussion der Anträge und die Ehrungen statt. ****
Zeit: Freitag, 6. März 2026, 10:00 Uhr (Check-in ab 9:00 Uhr) Ort: Messe Wien, Halle D, Trabrennstraße 7, 1020 Wien
Die Bundesfrauenkonferenz wird live auf SPÖ eins sowie auf frauen.spoe.at übertragen.
Wir laden die Vertreter*innen von Presse, Radio, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen sehr herzlich zur Bundesfrauenkonferenz 2026 ein und ersuchen um Akkreditierung der Medienvertreter*innen (Redakteur*innen, Fotograf*innen, Kameraleute, Tontechniker*innen etc.) unter [email protected] bis Donnerstag, 5. März 2026. Beim Presse-Check-in ist ein Presseausweis vorzuzeigen. Bitte geben Sie uns auch unbedingt Ihren technischen Bedarf bekannt, um sicherzustellen, dass die Infrastruktur für Ihre Berichterstattung bestmöglich organisiert ist. (Schluss) eb/ff
Rückfragen & Kontakt
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Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
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