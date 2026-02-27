  • 27.02.2026, 12:20:02
  • /
  • OTS0074

EU-Mercosur: Vorläufige Anwendung „demokratiepolitischer Dammbruch“

Attac: Entscheidungen werden über die Köpfe der Menschen hinweg getroffen

Wien (OTS) - 

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat heute bekanntgegeben, das umstrittene EU-Mercosur-Handelsabkommen vorläufig anwenden zu wollen – also bevor die Stellungnahme des Europäischen Gerichtshofs vorliegt und das EU-Parlament darüber abgestimmt hat.

„Das bislang umstrittenste EU-Handelsabkommen in Kraft zu setzen, ohne dass gewählte Parlamentarier*innen in der EU und den Mitgliedsstaaten jemals darüber abgestimmt haben, ist ein demokratiepolitischer Dammbruch. Es bestätigt den Eindruck, dass wirtschaftspolitische Entscheidungen über die Köpfe der Menschen hinweg getroffen werden“, kritisiert Theresa Kofler von Attac Österreich.

Attac kritisiert zudem, dass die demokratische Legitimation des Abkommens bereits mehrfach ausgehöhlt wurde. So hatte die EU-Kommission die Zustimmung der nationalen Parlamente durch einen Verfahrenstrick (das „Splitting“) ausgehebelt. „Es sollte ein demokratiepolitischer Mindeststandard sein, abzuwarten, ob dieses Vorgehen laut EuGH überhaupt im Einklang mit EU-Recht steht“, erklärt Kofler.

Hunderttausende Bürger*innen und zivilgesellschaftliche Organisationen äußern seit Jahren massive Bedenken gegen das EU-Mercosur-Abkommen hinsichtlich Klima- und Umweltschutz, Arbeitsplätzen und Menschenrechten. „Diese Stimmen müssen in einem demokratisch legitimierten Prozess berücksichtigt werden“, fordert Kofler.

Rückfragen & Kontakt

Attac Österreich
David Walch
Telefon: 0650 544 00 10
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.attac.at/presse

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ATT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Attac Österreich

Rückfragen & Kontakt

Attac Österreich
David Walch
Telefon: 0650 544 00 10
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.attac.at/presse

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright