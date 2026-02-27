FPÖ – Brückl: „Expertengruppe zeigt Wiederkehr die Rote Karte, Aus für Latein-Kürzungspläne muss die Folge sein!“

Wien (OTS) -

„Jetzt zeigt NEOS-Bildungsminister Wiederkehr sogar die von ihm selbst eingesetzte Expertengruppe die Rote Karte. Der Trümmerhaufen, den er in der Bildungspolitik anrichtet, wird immer größer. Dieses neue Debakel für den pinken Minister kann nur eine Konsequenz haben: nämlich das sofortige Aus für seine bildungspolitische Geisterfahrt bei den Lehrplänen!“, forderte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl anlässlich des geschlossenen Rücktritts der vom Bildungsministerium eingesetzten sechsköpfigen Lehrplangruppe für Latein.

Brückl betonte, dass Kürzungen des Lateinunterrichts für neue Fächer wie „Informatik und KI“ oder „Medien und Demokratie“ keinen Mehrwert für die Schüler brächten, sondern das genaue Gegenteil davon. „Das wäre ein massiver Rückschritt und ein Anschlag auf die Bildungschancen unserer Jungen. Latein ist nämlich keine ‚tote Sprache‘ und der Lateinunterricht daher kein aus der Zeit gefallenes Unterrichtsfach, sondern er vermittelt unter anderem grundlegendes Sprachverständnis, logisches und analytisches Denken sowie Textverständnis. Wer diese intellektuellen Fähigkeiten der Schüler nicht mehr fördern will, der kann ihnen auch keine Kompetenzen im Umgang mit KI vermitteln, denn dafür sind sie die Basis!“, so Brückl, für den Latein durch seine jahrtausendealte Geschichte als Kultur-, Bildungs- und Wissenschaftssprache ein wichtiger Kulturträger ist.

Nicht umsonst seien Lateinkenntnisse auch für die Absolvierung zahlreicher Studien, zum Beispiel der Rechtswissenschaften, der Medizin, Pharmazie, Geschichte oder Philosophie, unerlässlich: „Wiederkehrs Pläne würden daher den Schülern auch wichtiges Rüstzeug für den Einstieg ins Studium nehmen. Er sollte daher die Finger vom Lateinunterricht lassen und sich besser um die wahren Probleme in den Klassenzimmern kümmern und das sind immer öfters mangelnde Deutschkenntnisse, überbordende Bürokratie und ein über Jahre hinweg aufgebauter Reformstau!“