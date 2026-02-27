Naturhistorisches Museum Wien Reframed: Frauen im Fokus

Wien (OTS) -

Das Naturhistorische Museum Wien nimmt den Internationalen Frauentag am 8. März 2026 zum Anlass, seine weibliche Seite zu zeigen: Seit 2020 hat das Museum mit Katrin Vohland erstmals in seiner Geschichte eine Frau an der Spitze. Gemeinsam mit ihr sind insgesamt 209 Dienstnehmerinnen und 174 Dienstnehmer in dem Forschungsmuseum beschäftigt (gesamt 383 Mitarbeitende mit Stand 31.01.2026). Auch die Stellvertretung der wirtschaftlichen Geschäftsführung ist in weiblicher Hand: Mag. Elke Lhotak, MA LL.M. Von den insgesamt 26 Führungskräften im Museum sind 12 Frauen und 14 Männer. Von den insgesamt 174 Mitarbeitenden in den wissenschaftlichen Abteilungen sind 100 weiblich und 74 männlich.

„Ich würde mir wünschen, dass es keines Weltfrauentages mehr bedarf, sondern dass Gleichberechtigung selbstverständlich ist – ohne geschlechtsspezifische Diskriminierung, die mal mehr oder weniger subtil abläuft. Mit unseren unterschiedlichen Kommunikationsformaten wollen wir Anfang März die Gelegenheit nutzen, um auch Fortschritte zu feiern und historische und rezente Frauenpersönlichkeiten des NHM Wien in den Fokus zu stellen“, bekräftigt Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin Dr. Katrin Vohland die Intention des Museums, sich für den Weltfrauentag zu engagieren.

Seit der Gründung der naturkundlichen Sammlung im Jahr 1750 durch Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen, dem Mann von Maria Theresia, die quasi als Schutzherrin über die beiden ehemals kaiserlichen Sammlungen zwischen den großen Museen wacht, haben Forscherinnen die Geschichte des Hauses maßgeblich geprägt. Lange Zeit blieben ihre Leistungen unsichtbar.

Das Kaiserinbild

Von 3. bis 8. März 2026 verändert sich das Museum wieder an prominenter Stelle: Das männlich dominierte Kaiserbild auf der Feststiege, das den Kaiser im Kreise seiner Gelehrten zeigt, wird verhüllt und wir geben der „Gründermutter“ des NHM Wien, Maria Theresia, die ihr gebührende Präsenz. Sie selbst beauftragte dieses Gemälde, um ihrem Mann ein Denkmal zu setzen. Ihr ist es zu verdanken, dass Franz Stephans Naturaliensammlung nach seinem Tod für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Die Aufstellung der Sammlung, wie sie am Bild zu sehen ist, geht ebenfalls auf die Monarchin zurück: Sie sorgte dafür, dass diese wissenschaftlich inventarisiert und geordnet wurde. Die adeligen Damen, die rund um Maria Theresia versammelt sind, stehen stellvertretend für die zahllosen Frauen, die die Geschichte der Sammlungen und des Museums im Laufe der Jahrhunderte prägten.

Veranstaltungen

Themenfürhung

Der Mann als Jäger, die Frau als Sammlerin?

Caroline Posch (Prähistorische Abteilung, NHM Wien)

Mi, 04. März 2026, 17:00 Uhr

Vortrag

Frauen in der Bibliothek – Bibliothek der Frauen?

Sarah Fiedler & Leah Karas (NHM Wien)

Mi, 04. März 2026, 18:30 Uhr

Poetisches Frühstück

Auf ihren Spuren

Brigitta Schmid (NHM Wien)

So, 08. März 2026, 09:00 Uhr

Themenfürhung

13 Frauen. Fast unsichtbar, aber nicht völlig verschwunden. Spurensuche im NHM

Brigitta Schmid & Stefanie Jovanovic-Kruspel (NHM Wien)

Mi, 11. März 2026, 17:00 Uhr

Veranstaltungen des NHM Wien mit Fokus auf Frauen im Überblick

Social Media rückt Frauen in den Fokus: #Perspektivenwechel

In einer Social-Media-Reihe auf Facebook und Instagram porträtieren wir Frauen, die in unterschiedlichen Rollen das Haus zu dem machen, was es heute ist, und die es weiterhin maßgeblich für die Zukunft gestalten. Mit dem weiblichen Blick wird erörtert, warum in der Zoologie vor allem männliche Tiere ausgestellt sind und die Weibchen fehlen. Auch in der Beschreibung einer Art (Typus) gilt das Männchen als Maß aller Dinge.

Frauen-Buch

In der 2025 erschienenen Publikation 13 Frauen aus der Geschichte des NHM Wien treten 13 Protagonistinnen – zwölf historische und eine fiktive zukünftige – stellvertretend für die vielen kaum dokumentierten Frauen des NHM Wien in den Vordergrund.

Save the date: Interdisziplinäre Konferenz zu Frauennetzwerken vom 19. bis 20.11.2026

Im Herbst 2026 wird im NHM Wien ein eine internationale und transdisziplinäre Konferenz mit folgendem Titel stattfinden:

„Female Networks of Knowledge, Natural History between Private and Public Spaces. An international and transdisciplinary conference on women, science, and museums“

Zum Erfolg des Naturhistorischen Museums tragen heute all seine Frauen bei. Neben der Generaldirektorin prägen nicht nur Mineraloginnen, Geologinnen, Paläontologinnen, Prähistorikerinnen, Anthropologinnen, Zoologinnen, Botanikerinnen, sondern auch Wissenschaftshistorikerinnen, Provenienzforscherinnen, Präparatorinnen, Kommunikatorinnen, Ökologinnen, Bibliothekarinnen, Eventmanagerinnen, Touristikerinnen, Digitalisierungsexpertinnen, Fotografinnen, PR-Frauen, Social-Media-Managerinnen, Tischlerinnen, Aufseherinnen, Controllerinnen und andere Professionistinnen die tägliche Arbeit des modernen Forschungsmuseums.

Bildmaterial: Naturhistorisches Museum Wien – Pressemitteilung-Detailseite

Weiterführende Informationen: Naturhistorisches Museum Wien – Frauenaktionswoche